За матеріалами СБУ в Україні заборонили політичну партію «Наш край»

За матеріалами Служби безпеки Восьмий апеляційний адмінсуд задовольнив позов Мін’юсту про заборону політичної партії «Наш край».

Окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони поширювали антиукраїнську пропаганду, закликали до насильницького повалення конституційного ладу, а деякі із функціонерів – перейшли на бік ворога і підтримали російську військову агресію.

За матеріалами справи, загалом до співпраці з рф причетні десятки представників регіональних осередків «Нашого краю». Більшість з них перебуває на тимчасово окупованих регіонах України, де займають різні «посади» в загарбницьких органах рф.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти України.

Відповідно до рішення суду майно, кошти та інші активи політичної партії «Наш край» будуть передані у власність держави.

Нагадаємо, що раніше завдяки доказовій базі СБУ Восьмий апеляційний адмінсуд забезпечив позов Мін’юсту і заборонив банківським установам вчиняти будь-які дії з рахунками, які належать забороненій партії.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф за матеріалами СБУ в Україні заборонено 19 проросійських політичних партій.