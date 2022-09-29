З початку повномасштабного російського вторгнення українські воїни ліквідували вже понад 58,5 тисячі російських загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 29 вересня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 58 580 (+430 за добу)
- танків ‒ 2325 (+13 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4909(+20 за добу)
- артилерійських систем – 1385 (+4 за добу)
- РСЗВ – 331
- засоби ППО ‒ 175
- літаків – 262
- гелікоптерів – 224
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6 за добу)
- крилаті ракети ‒ 246 (+4 за добу)
- кораблі/катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 (+9 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 131.