Найбільше нових випадків COVID-19 медики підтвердили в Тернопільському та Чортківському районах.
190 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Тернопільській області за 1 вересня 2022 року. Найбільше захворювань у Тернопільському районі (112 випадків) та у Чортківському районі (57 випадки).
Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб.
Також за останню добу:
летальних випадків — 1: чоловік, 84р., м. Хоростків
одужали — 116 осіб
провели досліджень методом ПЛР – 91
За весь час пандемії в Тернопільській області:
захворіли – 153 169 осіб;
одужали – 148 672 особи;
летальних випадків – 2 439.
Загалом випадки підтвердились:
— Кременецький район — 17 155 (16 635 одужало, 314 летальних)
в т.ч. м. Кременець — 3 210 (3 136 одужало, 66 летальних);
— Тернопільський район — 91 416 (88 695 одужало, 1 409 летальних)
в т.ч. м. Тернопіль — 39 481 (38 190 одужало, 606 летальних);
-— Чортківський район — 44 598 (43 342 одужало, 713 летальних)
в т.ч. м. Чортків — 6 608 (6 466 одужало, 62 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (21 особа)
• Борсуківська сільська ОТГ – 4
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ – 1
• Кременецька міська ОТГ – 0
• Лановецька міська ОТГ – 9
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 5
Тернопільський район (112 осіб)
• Байковецька сільська ОТГ – 4
• Бережанська міська ОТГ – 4
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 4
• Великобірківська селищна ОТГ – 1
• Великогаївська сільська ОТГ –5
• Залозецька селищна ОТГ – 1
• Збаразька міська ОТГ – 6
• Зборівська міська ОТГ – 1
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 5
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 3
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 1
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 1
• Підгороднянська сільська ОТГ – 2
• Саранчуківська сільська ОТГ – 2
• Скалатська міська ОТГ – 2
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 4
• Тернопільська міська ОТГ – 65
Чортківський район (57 осіб)
• Білобожницька сільська ОТГ – 1
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1
• Борщівська міська ОТГ – 10
• Бучацька міська ОТГ – 1
• Васильковецька сільська ОТГ – 1
• Гримайлівська селищна ОТГ – 1
• Гусятинська селищна ОТГ – 8
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 7
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 12
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 1
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 2
• Чортківська міська ОТГ – 9