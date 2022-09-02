Найбільше нових випадків COVID-19 медики підтвердили в Тернопільському та Чортківському районах.

190 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Тернопільській області за 1 вересня 2022 року. Найбільше захворювань у Тернопільському районі (112 випадків) та у Чортківському районі (57 випадки).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

Також за останню добу:

летальних випадків — 1: чоловік, 84р., м. Хоростків

одужали — 116 осіб

провели досліджень методом ПЛР – 91

За весь час пандемії в Тернопільській області:

захворіли – 153 169 осіб;

одужали – 148 672 особи;

летальних випадків – 2 439.

Загалом випадки підтвердились:

— Кременецький район — 17 155 (16 635 одужало, 314 летальних)

в т.ч. м. Кременець — 3 210 (3 136 одужало, 66 летальних);

— Тернопільський район — 91 416 (88 695 одужало, 1 409 летальних)

в т.ч. м. Тернопіль — 39 481 (38 190 одужало, 606 летальних);

-— Чортківський район — 44 598 (43 342 одужало, 713 летальних)

в т.ч. м. Чортків — 6 608 (6 466 одужало, 62 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (21 особа)

• Борсуківська сільська ОТГ – 4

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1

• Вишнівецька селищна ОТГ – 1

• Кременецька міська ОТГ – 0

• Лановецька міська ОТГ – 9

• Лопушненська сільська ОТГ – 1

• Почаївська міська ОТГ – 0

• Шумська міська ОТГ – 5

Тернопільський район (112 осіб)

• Байковецька сільська ОТГ – 4

• Бережанська міська ОТГ – 4

• Білецька сільська ОТГ – 0

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 4

• Великобірківська селищна ОТГ – 1

• Великогаївська сільська ОТГ –5

• Залозецька селищна ОТГ – 1

• Збаразька міська ОТГ – 6

• Зборівська міська ОТГ – 1

• Золотниківська сільська ОТГ – 1

• Іванівська сільська ОТГ – 0

• Козівська селищна ОТГ – 5

• Козлівська селищна ОТГ – 0

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 3

• Нараївська сільська ОТГ – 0

• Озернянська сільська ОТГ – 1

• Підволочиська селищна ОТГ – 0

• Підгаєцька міська ОТГ – 1

• Підгороднянська сільська ОТГ – 2

• Саранчуківська сільська ОТГ – 2

• Скалатська міська ОТГ – 2

• Скориківська сільська ОТГ – 0

• Теребовлянська міська ОТГ – 4

• Тернопільська міська ОТГ – 65

Чортківський район (57 осіб)

• Білобожницька сільська ОТГ – 1

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1

• Борщівська міська ОТГ – 10

• Бучацька міська ОТГ – 1

• Васильковецька сільська ОТГ – 1

• Гримайлівська селищна ОТГ – 1

• Гусятинська селищна ОТГ – 8

• Заводська селищна ОТГ – 0

• Заліщицька міська ОТГ – 7

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1

• Колиндянська сільська ОТГ – 0

• Копичинецька міська ОТГ – 12

• Коропецька селищна ОТГ – 0

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1

• Монастириська міська ОТГ – 0

• Нагірянська сільська ОТГ – 1

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 1

• Товстенська селищна ОТГ – 0

• Трибухівська сільська ОТГ – 0

• Хоростківська міська ОТГ – 2

• Чортківська міська ОТГ – 9