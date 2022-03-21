Близько 15 тисяч російських військових загинули за час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Також українська армія продовжує нищити ворожу техніку.

Зокрема, ЗСУ ліквідували вже 498 танків, 1 тисячу 535 бойових броньованих машин, 240 артилерійських систем, 80 одиниць реактивних систем залпового вогню, 45 одиниць протиповітряної оборони, 97 літаків, 121 вертоліт, 969 одиниць автомобільної техніки, три катери, 60 цистерн з паливом, 24 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 13 одиниць спеціальної техніки.