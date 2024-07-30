За 15 тисяч доларів тернополянин обіцяв вплинути на службових осіб ВЛК

За 15 тисяч доларів США 23-річний тернополянин обіцяв військовозобов’язаному вплинути на службових осіб ВЛК і Тернопільського ТЦК та СП й виготовити документи, які гарантували б відстрочку від мобілізації за станом здоровʼя. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання неправомірної вигоди. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Протиправні дії фігуранта задокументували оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції. Правоохоронці встановили, що підозрюваний запропонував місцевому жителю виготовити документи, які дозволили б уникнути мобілізації. Він запевняв у тому, що має знайомства та може вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії та працівників ТЦК. Ціна питання – 15000 доларів США. У цю суму входило виготовлення медичного висновку про тимчасову непридатність до військової служби та можливість на законних підставах виїхати до країн Євросоюзу.

Оперативники внутрішньої безпеки спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області та працівниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону затримали молодика під час отримання коштів. Йому уже оголосили про підозру за частиною 3 статті 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.