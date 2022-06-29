В умовах загальної мобілізації українцям назвали список хвороб, з якими їх не призиватимуть до лав армії.

Чинне законодавство передбачає низку хвороб, за наявності яких військовозобов’язаних чоловіків можуть тимчасово не взяти в армію або взагалі не мобілізувати.

З якими хворобами не беруть до армії.

Хвороби ока та придаткового апарату. Придатними до служби вважаються громадяни, які мають виражені анатомічні зміни чи недоліки стану повік, орбіти ока, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій обох очах. Якщо у людини відсутнє порушення зорових чи рухових функцій очей – вона придатна і в мирний, і у воєнний час. Не будуть призовати до армії людей з різко вираженим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах, відшаруванням та розривом сітківки на обох очах, глаукомою обох очей, стійким паралічем рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії, пацієнтів з короткозорістю чи далекозорістю будь-якого з меридіанів більше 12,0 діоптрій або астигматизмом будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій. Крім цього, від призову звільняються ті, у кого гострота зору одного ока нижче 0,1 або очей не бачить зовсім, і люди, у яких відсутнє очне яблуко при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 та нижче.

Хвороби органів травлення. Якщо у військовозобов’язаної людини відсутні 10 і більше зубів на одній щелепі або вони замінені знімним протезом, відсутні 8 кутових зубів на одній щелепі або відсутні 4 кутові зуби на верхній щелепі з одного боку і 4 кутові зуби на нижній щелепі з іншого боку, на службу до армії у воєнний час. Перешкодою для служби у ЗСУ комісія може розцінити щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій. “Білий квиток” надається людям з наступними діагнозами: виразкова хвороба шлунка та/або дванадцятипалої кишки, езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, апендикс, хвороба Крона, виразковий коліт, кишківника, синдром подразненого кишківника, спайкова хвороба, різні захворювання печінки, які викликають значні порушення в роботі організму.

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин. У цьому випадку все залежить від того, як саме захворювання впливають на загальний стан здоров’я. За рішенням комісії, призовники можуть бути визнані обмежено придатними для служби.

ВІЛ. Хвороба супроводжується інфекційними, паразитарними захворюваннями, злоякісними пухлинами – людина визнається непридатною для служби. Носії безсимптомного ВІЛ обмежено придатні для військової служби.

Вроджені аномалії, недостатній фізичний розвиток та травми. Придатність травмованих людей, які значно порушено роботу внутрішніх органів, в армії часто обмежена. Вроджені вади та аномалії дозволяють не служити в армії у воєнний час за умови, якщо вони особливо сильно виражені та всіляко заважають нормальній життєдіяльності.

Геморой. Військовозобов’язані громадяни при загальній мобілізації обмежено придатні до військової служби, або придатні до неї.

Гепатити. Непридатні лише пацієнти з тяжкими формами вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів та систем. Комісія за наявності вірусних гепатитів зі стійкими та помірними порушеннями може визнати людину придатною. Якщо ж хвороба не впливає на функції важливих органів, громадянина буде мобілізовано у воєнний час.

Захворювання шкіри. Повністю звільнені від служби люди, у яких нейродерміт (атопічний дерматит) із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайна пухирчатка, герпетиформний дерматит.

Захворювання кісток. Від загальної мобілізації звільнені люди з наступними діагнозами: важкі форми артиритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів. Також не призоватимуть до армії громадян, у яких важка форма набутих деформацій та дефектів пальців, стопи, кінцівок, важка плоскостопість, фібробластичні порушення, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій. На службу до армії також не потраплять громадяни з ампутованими кінцівками до певного рівня, а також важкими формами хвороб хребта (кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, поразка міжхребцевих дисків, інші дорсопатії).

Захворювання крові. Непригоди до служби люди з швидко прогресуючими із значними порушеннями функцій захворюваннями крові. Інші обмежено придатні до служби у воєнний час, за умови, якщо не проходять лікування.

Захворювання сечостатевої системи. Від служби громадян з діагнозами: тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатія, ниркова недостатність, гідронефроз, піонефок, піонефок, хвороби сечового міхура; невенеричний уретрит; наслідки, які заважають нормальному функціонуванню сечостатевої системи. Якщо хвороби не порушують роботу органів дуже сильно – пацієнти можуть бути визнані обмежено придатними до служби у воєнний час.

Захворювання нервової системи. Звільняються від призову пацієнти з гострими менінгітами, енцефалітами, мієлітами, енцефаломієлітами, внутрішньочерепними, внутрішньохребцевими абсцесами, системними атрофіями, дегенеративними хворобами, церебральним паралічем, паралітичними синдромами, хворобою Паркінсона, , радикулопатією, цервікалгією, ішіасом, люмбаго. Епілепсія та епілептичні синдроми, епілептичний статус, мігрень, розлади сну при частих нападах також роблять людину непридатною для мобілізації.

Захворювання органів дихання. Такі діагнози як озена та гнійний синусит під час військового стану не перешкоджають вступу до лав ЗСУ. Не можуть служити в армії люди з хронічним бронхітом, емфіземою, хронічною обструктивною хворобою легень, бронхоектатичною хворобою, пневмоконіозом, хронічними пневмонітами, ідіопатичним фіброзуючим альвеолітом, легеневим альвеолярним протеїнозом, тяжкою бронхіальною астмою, внаслідок яких спостерігаються значні порушення дихальної функції

Захворювання системи кровообігу. Непридатні до військової служби люди з діагнозами: серцева недостатність ІІ-Б-ІІІ стадії, гіпертонічна хвороба ІІІ стадії, ішемічна хвороба серця з серцевою недостатністю ІІ-Б-ІІІ стадії, інфаркт головного мозку, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризму прецеребральної, базилярної, сонної, хребетної артерій чи аорти, церебральний атеросклероз із значним порушенням функцій. Від армії звільняються також ті, хто має стійкі порушення роботи системи кровообігу внаслідок перенесених флебітів, тромбофлебітів, тромбозу ворітної вени, емболії та тромбозу інших вен; варикозне розширення вен нижніх кінцівок; варикозного розширення вен стравоходу, мошонки, яєчка, тазу, післяфлебітичного синдрому; неспецифічний лімфаденіт; наслідки хірургічних втручань.

Захворювання вуха. Якщо людина повністю глуха на обидва вуха або їй діагностовано глухонімота, стійкі значно виражені вестибулярно-вегетативні розлади, що супроводжуються симптомами мен’єрівського захворювання, від призову в армію вона звільняється.

Інфекційні хвороби органів травлення та шкіри. У мирний час непридатні ті громадяни, які мають кишкові інфекційні хвороби, бактеріальні зоонози, вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри та слизових, гельмінтози, педикульоз та їх наслідки. У воєнний час громадяни з подібними діагнозами мають статус обмежено придатних.

Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом. Пацієнти з вродженим або набутим сифілісом у мирний час до служби не допускають. При військовому становищі та мобілізації їхня придатність визначається медичною комісією в індивідуальному порядку. До служби не допускатимуть призовників з гонококовою, трихомонадною та іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом, але доти, доки пацієнт не вилікується.

Новоутворення та їх наслідки. Онкохворі з невиліковними діагнозами не підлягають службі, а люди з онкодіагнозами у минулому, станами ремісії та повільно прогресуючими хворобами у воєнний час обмежено придатні. Пацієнти з доброякісними новоутвореннями із значними порушеннями функцій організму не придатні для служби у ЗСУ.

Розлади психіки та поведінки. Особи з різко вираженими стійкими психічними розладами не допускаються до мобілізації, проте інші обмежено придатні у час. У людей, у яких відбулися розлади психіки в результаті прийому психотропних препаратів або у кого є стійка компенсація наслідків гострого захворювання, до служби придатні. Люди з шизофренією, шизотипічними і маревними розладами, афективними розладами з фазами, що часто повторюються, і глибокою розумовою відсталістю, не мобілізуються.

Туберкульоз. З таким діагнозом у службу у ЗСУ чоловіки не допускаються ні у мирний, ні у воєнний час. Якщо захворювання вилікувано – комісія розглядає кожного громадянина в індивідуальному порядку.