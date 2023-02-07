З такими дітьми – в Тернопільщини та України лише світле майбутнє

У громадах Тернопільщини діти активно долучаються до волонтерського руху, виявляють ініціативу, намагаючись зробити свій внесок у перемогу.

У кожному містечку та селі допомагають людям, які постраждали від війни, збирають кошти, щоб допомогти воїнам на передовій.

Безумовно, їх вклад є надзвичайно важливим. Цю підтримку відчувають наші Герої, це додає їм наснаги і впевненості, адже ці діти – це покоління, заради якого вони жертвують найціннішим.

Голова обласної ради Михайло Головко зауважив, що вони не могли оминути увагою дитячих старань. Відтак, громади Тернопільщини обрали найкращих, найактивніших з-поміж юних волонтерів. І спільно із акторами Тернопільського академічного театру актора і ляльки для них організували свято.

Від Тернопільської обласної ради діти отримали подяки, від благодійної організації “Фонд Михайла та Мар’яни Головко” – подарунки, а від неперевершених акторів – розважальну програму “Козачата” та виставу “Маленька фея”.

«Ми певні, що тернопільські козачата і феї здатні зробити нашу країну яскравою зіркою в Європі. Велика вдячність батькам за безцінний вклад у виховання покоління патріотів. Українські діти є взірцем для дорослих. Вони запалюють серця любов’ю, розчулюють і уже змінюють країну. Такого висновку ми дійшли з дружиною, дізнавшись історії волонтерства наших найменших краян», – зазначив очільник області.

Діти вмикають фантазію, використовуючи всі свої таланти, можливості, ресурси, щоб підставити плече тим, хто постраждав у війні. А мріють про одне — про перемогу.

Михайло Йосифович розповів, що задля фінансової підтримки військових діти грали у виставах, писали картини і продавали на аукціонах, організовували ярмарки, патріотичні забіги, робили окопні свічки, плели сітки, фасували сухі борщі, випікали печиво, створювали пункти збору допомоги, фасували продукти, засоби гігієни та одяг.

«Ви уявляєте, яким має бути майбутнє у цих дітей? Зараз вони самостійно творять казку, вони уже роблять країну успішною і щасливою, бо найбільшим її щастям є самі!» – наголосив голова облради.

Коротко про юних героїв нашого дня:

Софія Б’єля (14 років). Організувала благодійну великодню ярмарку в міському парку, де було зібрано більше 15 тис. грн.

Софія Блаженко (11 років). Разом з іншими волонтерами плели та продавали патріотичні браслети, випікали смаколики, зібрали 16 тис. грн, які передали у фонд Сергія Притули.

Анастасія Бонк (5 років). В ігровій формі, бігаючи по адмінбудівлях громади, дарувала сердечка працівникам, таким чином зібрала 2200 грн, на які закупила шкарпетки для військових. Зараз дівчинка плете та продає браслети, збираючи кошти для солдатів.

Максим Борщ (14 років). Учасник волонтерських програм, допомагав під час роботи мобільної точки «Спільно Юнісеф» при школі.

Володимир Буцер (12 років). Разом з дідусем зробив близько 500 клямбр для з’єднання деревини та допомагав у виготовленні буржуйок на передову.

Максим Василик (9 років). Разом з батьком навчився зварювати дрібні деталі, розфарбовувати маскувальними фарбами автомобілі, які передавали на передову.

Дем’ян Василів (10 років). Організовував шахові турніри на вулицях Чорткова для збору благодійних коштів на підтримку ЗСУ.

Анастасія Вацлавська (13 років). Учасниця зразкового театру «Дивосвіт», зіграла головну роль у виставі «Я повернусь», з якою об’їздили 18 сіл Козівської громади та зібрали понад 150 тис. грн.

Ілля Винник (12 років). Спільно з іншими дітьми зібрав близько 25 тис. грн, які передали на потреби захисників.

Павло Винник (16 років). Організовував благодійні ярмарки, для яких виготовляв значки з магнітами, продавав каву, на виручені кошти придбав автомобіль для військовослужбовців.

Катерина Вітвіцька (15 років). Організувала пункт збору гуманітарної допомоги в приміщенні Теребовлянської міської ради та неодноразово оголошувала збір необхідних речей на потреби військової частини А 3215.

Данило Волянюк (10 років). Разом з іншими волонтерами відвідав з гостинцями сім’ї захисників із села Борсуки.

Дарія Гандурська (10 років). Виготовляє окопні свічки, збирає продукти харчування довготривалого зберігання, плете сітки, випікає печиво.

Устим Гап’юк (10 років). Разом з родиною за власні кошти виготовляє енергетичні батончики для ЗСУ.

Марко Гімла (14 років). Виготовляє окопні свічки, бере участь у благодійних ярмарках і концертах на підтримку ЗСУ.

Вероніка Горчанюк (9 років). Плела браслети, продавала дитячі іграшки, зібрані кошти передала на потреби ЗСУ.

Аліна Гребіник (16 років). З червня займається видачею гуманітарної допомоги у волонтерському штабі на базі громадської організації «Центр науки Тернополя».

Ольга Дацко (9 років). 27 серпня обрізала своє волосся, яке продала за 8,5 тис. грн, а кошти перерахувала на ЗСУ.

Анастасія Демидась (12 років). Виготовляла вироби з бісеру, пекла печиво. Зібрала 3 тис. грн, які передала на потреби ЗСУ.

Владислав Дерев’яний (4 роки). Разом з дідусем збирали кошти на потреби ЗСУ. Зібрали 1450 грн.

Вікторія Дзюрбан (13 років). Разом з мамою приходила до школи плести маскувальні сітки, активно долучалась до благодійної акції «Миколай про тебе не забуде», збору медичних препаратів для військовослужбовців.

Діана Дублянко (17 років). Займається видачею гуманітарної допомоги у волонтерському штабі на базі громадської організації «Центр науки Тернополя».

Наталя Задорожна (11 років). Разом з молодшими братиками і сестричками плели браслети, пекли печиво, а отримані кошти передавали на потреби ЗСУ.

Марія Зварич (16 років). Долучалась до плетіння маскувальних сіток, організовувала виїзні пункти з їжею, де пригощала гарячим чаєм, печивом та канапками людей, які виїжджали за кордон.

Олена Кальба (13 років). Створює цікаві композиції, захоплюється живописом. Її картину «Дикі качки» придбала жінка з Італії за 100 євро, які Олена перерахувала на потреби ЗСУ.

Данило Каратай (15 років). Родом він з Миколаївської області. З травня переїхав в село Матвіївці до бабусі. Кошти, отримані в статусі внутрішньо переміщеної особи, передає на потреби ЗСУ.

Мішель Кардинал (17 років). Керівник відділу дитячого харчування у волонтерському штабі на базі громадської організації «Центр науки Тернополя».

Вікторія Карпець (9 років). Започаткувала дитячий волонтерський рух у своїй громаді, продаючи букети лаванди на вулицях міста.

Анастасія Ковальчук (13 років). Плела маскувальні сітки, активно долучалась до благодійної акції «Миколай про тебе не забуде», збору медичних препаратів для військовослужбовців.

Ярослав Когут (13 років). Організовував благодійні ярмарки, для яких виготовляв значки з магнітами, продавав каву, на виручені кошти придбав автомобіль, який передав військовослужбовцям.

Катерина Коноваленко (8 років). Разом з дорослими займається фасуванням сухих борщів. Допомагала у зборі канцелярських приладь для дітей з Херсона.

Богдан Крижановський (14 років). Виготовляє окопні свічки, ялинкові прикраси та продає їх. На виручені кошти купує теплі речі для ЗСУ.

Софія Леськів (10 років). Організувала дитячий блокпост, де зібрала 13 тис. грн, які передала у волонтерську організацію «Сильний Хоростків» для придбання техніки для військових.

Мирослав Ліщинський (10 років). Виготовляє окопні свічки і передає на ЗСУ.

Анастасія Лотецька (10 років). Виготовляє окопні свічки, збирає продукти харчування довготривалого зберігання, випікає печиво.

Вікторія Мариновська (16 років). Бере активну участь у формуванні посилок на передову.

Уляна Мацюк (15 років). Допомагає волонтерам благодійного фонду «Допомога від щирого серця потребуючим», де фасує продукти, засоби гігієни та одяг.

Ірина Медвідь (14 років). З її ініціативи проведено ініціативу «Зігрій солдата», де зібрали близько 40 тис. грн на допомогу ЗСУ.

Андрій Мендик (11 років). З власної ініціативи на блокпостах збирав кошти, які передавав на потреби ЗСУ.

Катерина Ониськів (16 років). Організаторка благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ в рамках Тижня Незалежності, патріотичного забігу «Біжу за воїнів, біжу за Героїв України», випікала печиво для захисників.

Анна Осаулко (17 років). Активно бере участь у волонтерській діяльності, зокрема в спецпроєктах «Наблизимо перемогу разом» та «З Богом у серці, з любов’ю до України».

Анастасія Панчук (16 років). Організаторка проєктів «Твій талісманчик», кіновечорів на підтримку ЗСУ, збирає іграшок для дітей-сиріт та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.

Степан Петрусь (10 років). Активний учасник ярмарки для потреб ЗСУ, готує страви для відправки на фронт.

Христина Піхурська (10 років). Виготовляє браслети, продає та перераховує виручені кошти на потреби ЗСУ.

Ангеліна Попелюх (16 років). Збирає гуманітарну допомогу для громадської організації «Сильний Хоростків».

Юрій Потурай (13 років). Виготовляє окопні свічки, які передає у 704 вогнеметний батальйон.

Соломія Пятковська (12 років). Виготовляє з батьком карімати та встилки у взуття, передає їх військовим на передову.

Вікторія Родзоній (11 років). Протягом літа на власному городі збирала полуницю, порічки та малину і продавала, зібрані кошти передала для військової частини А 3215 для придбання тепловізора.

Андріана-Сабріна Сілогаєва (11 років). Готувала лимонад, продавала його на вулицях міста, згодом плела браслети зі стрічок, які продавала небайдужим українцям, за виручені кошти придбала дрон Мавік 2, який передала військовослужбовцям.

Наталія Сільванюк (11 років). Продає власноруч зроблені аксесуари та солодощі. Волонтерська праця не зупиняє її навіть під час навчання.

Тетяну Скасків (14 років). Разом з іншими волонтерами організувала пункт збору гуманітарної допомоги в приміщенні Теребовлянської міської ради та неодноразово оголошувала збір необхідних речей на потреби військової частини А 3215.

Вероніка Скоморохова (17 років). Займається видачею гуманітарної допомоги у волонтерському штабі на базі громадської організації «Центр науки Тернополя».

Інна Сотнікова (16 років). Бере активну участь у формуванні посилок на передову.

Соломія Стецко (10 років). Ініціатор створення дитячої волонтерської групи, діти власноруч виготовляли патріотичні сувеніри і прикраси та реалізовували їх на території Купчинецької територіальної громади.

Роман-Авдій Тирик (14 років). Учасник зразкового театру «Дивосвіт», зіграв головну роль у виставі «Я повернусь», з якою об’їздили 18 сіл Козівської громади та зібрали понад 150 тис. грн.

Юліана Турецька (13 років). Учасниця благодійних акцій від Національного банку України «Смілива гривня», проєкту «Окопна свічка», ярмарку «Наблизимо перемогу разом».

Вікторія Хомич (15 років). Займається наданням гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, військовим та громадянам, які постраждали внаслідок російської агресії.

Андрій Христинич (16 років). Долучався до плетіння маскувальних сіток, збирання продуктових наборів, виготовляв енергетичні батончики, організовував благодійні ярмарки, на яких зібрав більше 50 тис. грн.

Максим Чайковський (17 років). У перервах між навчальним процесом плів маскувальні сітки, організовував ярмарки, на яких збирали кошти для придбання військової амуніції.

Ангеліна Швігар (10 років). Разом з іншими волонтерами з гостинцями відвідав сім’ї захисників із села Борсуки.