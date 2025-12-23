23.12.2025 16:25

З письмової згоди батьків – на передову: шлях оператора БПЛА з позивним «Чіп»

23.12.2025

Руслан Іннак

82

Головне, Суспільство, Україна, Війна з рф

Позивний «Чіп» — оператор безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 23-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Йому 22 роки, родом із Харкова. До війни він був професійним спортсменом і тренером, представляв Україну на змаганнях та працював з дітьми.

Повномасштабне вторгнення змусило ухвалити рішення без вагань — стати до лав Збройних Сил України.

Через вік шлях до війська був непростим: знадобилася письмова згода батьків. Після навчання він почав службу в артилерії, згодом перейшов до підрозділу БПЛА. Працював на «Мавіках», виконуючи розвідувальні завдання, а з часом опанував FPV-дрони та став пілотом ударних систем.

Сьогодні Чіп працює на передовій, забезпечуючи прикриття піхоти та знищуючи ворога.

Джерело: СтратКом ЗСУ

Теги: БПЛА, оператор, 23 ОМБр, Чіп, дрони

