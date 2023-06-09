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З посади звільнили керівника поліції Тернопільщини Олександра Богомола

09.06.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що своєї посади позбувся начальник ГУ НП у Тернопільській області – Олександр Богомол. 

Власні джерела  сайту “Тернополяни” підтверджують інформацію, що Олександра Богомола звільнили близько тижня тому за вказівкою Івана Вигівського, який з січня цього року тимчасово виконує обов’язки голови Національної поліції України.

На останніх селекторних нарадах правоохоронців, Тернопільська область завжди була у трійці лідерів за найнижчими показниками щодо розкриття злочинів та ведення слідства.

Олександр Богомол постійно отримував зауваження щодо непридатного вигляду форми правоохоронців на Тернопільщині – вона здебільшого вигоріла та зношена.

Також були претензії щодо не встановлення освітлення на блокпостах області у нічну пору доби.

Як відзначили у керівництві Нацполіції, за 8 років Олександр Богомол встиг звикнути і до регіону і до посади та на жаль це негативно вплинуло на роботу правоохоронців у Тернопільській області.

Кого призначать на місце керівника поліції Тернопільщини поки що невідомо, найімовірніше це буде один із начальників районного управління поліції зі столиці.

До слова, Олександр Богомол народився 10 лютого 1977 року в Тернополі.

Закінчив Харківський університет внутрішніх справ (1998, спеціальність — юрист).

Працював слідчим та заступником начальника слідчого Тернопільського міського відділу міліції (1994—2014), першим заступником начальника-начальник слідчого управління УМВС України в Тернопільській області (2014—2015), начальником Управління МВС України в Тернопільській області (2015—2016), від 2016 — начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Генерал поліції 3-го рангу.

Теги: Олександр Богомол

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