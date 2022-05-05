У Тернополі через проведення ремонтних робіт перекриють рух авто на вул. Богдана Хмельницького та на вул. Подільській. Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

З 6 травня у Тернополі перекриють рух авто на вул. Богдана Хмельницького (від вул. В.Чорновола до транспортної розв’язки вул. С.Крушельницької – вул. Родини Барвінських). На цій ділянці дороги проводитимуть ремонт дорожнього покриття. Роботи обіцяють завершити до першого червня.

Про зміни у графіку руху громадського транспорту, що курсує через вул. Б. Хмельницького, повідомлять додатково.

Схема об’їзду ділянки, де проводитимуть ремонтні роботи:

З 9 травня по 5 червня у місті перекриють рух транспорту і на вул. Подільській. Там працівники «Тернопільводоканал» проводитимуть ремонтні роботи. Зокрема, проведуть заміну каналізаційного колектора.

Рух великогабаритного транспорту на вул. Подільській на час ремонтних робіт перекриють повністю, водночас приватний транспорт пропускатимуть частково.

На обидвох ділянках проведення робіт встановлять відповідні дорожні знаки. Водіїв просять бути уважними та завчасно обирати маршрути руху.