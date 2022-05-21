З понеділка, 23 травня, на “Новій пошті” діятимуть нові тарифи. Це стосуватиметься відправлень по Україні. Скільки тепер платитимуть клієнти за послуги “Нової пошти”, повідомили у пресслужбі компанії.

“Нова пошта” анонсувала шість змін

З 23 травня змінюється вартість доставки у поштомати. Тепер така послуга коштуватиме 50 грн (раніше було 60 грн). Надсилати можна документи та посилки вагою до 20 кг на будь-яку адресу.

Також компанія зменшила кількість категорій за вагою. Тепер таких буде лише три:

мала (до 2 кг) – 60 грн;

середня (до 10 кг) – 80 грн;

велика (до 30 кг) – 120 грн.

За доставку в села компанія встановила фіксовану доплату у 20 грн. Також у тариф тепер внесено оцінну вартість для посилок до 500 грн. За такої оцінки вартості ціна відправки не зростатиме.

А для посилок понад 500 грн оцінна вартість вважатиметься як 0,5% вартості відправлення.

Надіслати документи можна буде за 45 грн. Така сума стосується лише доставок до відділень “Нової пошти”.

Також при надсиланні декількох посилок за однією експрес-накладною вартість кожної з них підвищуватиметься на 10 грн. Водночас вартість посилки з максимальною вагою розраховуватимуть за базовими тарифами, а решта – за зниженими:

до 2 кг – 20 грн;

до 10 кг – 40 грн;

до 30кг – 80 грн.

Змінилися тарифи і на вантажні посилки. Раніше клієнти платили за доставку вантажів у 30 кг за базовим тарифом, а також додатково за кожен кг вище 30 кг. Тепер для таких типів вантажів буде спеціальна формула: загальна вага вантажу (у кг) множиться на вартість 1 кг, що залежить від зони доставки (дальності кінцевого населеного пункту).

Також “Нова пошта” скасовує розрахунок вартості доставки вантажів за параметрами або крайніми точками упаковки відправки. Тепер у суму доставки включатиметься лише фактична та об’ємна вага самого вантажу і оренда пакувальних матеріалів.

А от кількість безоплатних днів зберігання змінилася для різних товарів. З 2 до 3 календарних днів збільшилася тривалість зберігання палет, за винятком дня прибуття. Для вантажів, автошин та автодисків кількість днів зберігання скорочується з 7 до 3, за винятком дня прибуття.

Нова послуга від “Нової пошти”

У квітні “Нова пошта” запустила нову послугу для українців, які залишили країну через війну.

Вона називається “Речі з дому за кордон” і дозволяє відправити особисті речі з України до країн Європи з великими знижками, що становлять від 50% до 80% і залежать від ваги відправлення та зони доставки, до якої входить країна – першої чи другої.

За цим пільговим тарифом можна відправляти лише вживані речі, вони мають бути без етикеток та заводських упаковок, дійсно вашими особистими, а не новою покупкою. В межах послуги заборонено відправляти таке:

документи з посвідченням особи;

їжу;

ліки;

алкоголь;

електроніку (фотоапарати, ноутбуки, телефони тощо);

гроші;

іменні банківські картки;

горючі матеріали.

Ще одне обмеження – вага, вона не має перевищувати 70 кілограмів.