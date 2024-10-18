З 1 листопада на всіх дорогах України змінюється обмеження швидкості руху

Вже незабаром правила дорожнього руху для українських водіїв зміняться. Тепер власникам автомобілів можна буде рухатись із нижчим обмеженням швидкості.

Не так давно в ефірі національного телебачення Олексій Білошицький з патрульної поліції повідомив про те, що з початку наступного місяця на українських дорогах вступають у дію нові правила щодо максимально дозволеної швидкості руху. Втім, змін до ПДР не відбулось.

Нове обмеження швидкості руху

За словами спеціаліста, з 1 числа наступного осіннього місяця листопада на українських дорогах не можна буде розганятись більш як до 50 кілометрів на годину. Такі обмеження пов’язані з погодними умовами та сезоном року. За словами Білошицького, нічого нового у таких правилах немає – вони вводяться щороку з початком зимового періоду.

Експерт пояснив детально, що змін в основних правилах, які регламентують дорожній рух, немає – лише починають діяти додаткові обмеження “зимового періоду”, коли на дорозі спостерігається підвищена небезпека для всіх учасників руху. З 1 листопада починається новий сезон, а тому й рухатись водії мають із нижчою швидкістю.

Наприклад, у Києві є ділянки дороги, де ситуація та ширина проїжджої частини дозволяють регулювати рух із максимально дозволеною швидкістю 80 км/год. Втім, тепер обмеження повертаються до “зимових стандартів”, і на цих ділянках можна рухатись зі швидкістю не більш як 50 км/год.

Експерт із патрульної поліції також уточнив, що фактично влада не приймала ніяких змін до правил і законів, які вже існують. Рішення про зональний поділ на літній і зимовий період було прийнято давно, а тому тепер водіям просто потрібно переналаштуватись із “теплого” сезону на холодний.

Відплвідну інформацію також оприлюднили у патрульній поліції Тернопільської області.