Нині в Україні йде війна, але Закон України «Про тваринний світ» не відміняли і не обмежували. Сезон тиші – це природоохоронна кампанія, впроваджена до виконання в Україні на законодавчому рівні відповідно до ст. 39 Закону України «Про тваринний світ».

Розпочинається «сезон тиші» щорічно з 1 квітня та триває до 15 червня – в період масового розмноження диких тварин. У цей період діє заборона на проведення певних робіт та заходів.

Порушення Закону України «Про тваринний світ» прирівнюватиметься до мародерства, винні особи будуть притягуватися не тільки до адміністративної відповідальності. Стосовно таких осіб матеріали будуть передаватися як до правоохоронних органів, так і до військово-цивільних адміністрацій для притягнення до найсуворішої відповідальності.

Берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства – обов’язок кожного громадянина України.