Ювілей народного артиста України В’ячеслава Хім’яка

У серпні святкує своє 75-річчя провідний майстер сцени Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, професор кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, народний артист України, кіноактор В’ячеслав Хім’як.

В’ячеслав Хім’як народився 19 серпня у Голоскові Кам’янець-Подільського району на Хмельниччині.

Закінчив театральну студію при Київському українському драматичному театрі імені Івана Франка (нині Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка) і філологічний факультет Тернопільського педагогічного інституту (нині Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка).

19 листопада 1969-го вперше вийшов на професійну сцену Хмельницького драмтеатру у прем’єрі вистави «Зрадник», постановником якої був Анатолій Горчинський.

Від 1969-го по 1974-ий працював актором Хмельницького обласного музично-драматичного театру. Від 1974-го – актор Тернопільського обласного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка (нині Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка). Від 6 серпня 1991 року – Народний артист України.

З 1994 р. В’ячеслав Антонович – художній керівник курсу на відділенні театрального мистецтва Тернопільського музичного училища. З 1999 р. – професор кафедри педагогіки Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. У 2004 р. став професором інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (нині факультету мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка).

У 2009-2021 р. В’ячеслав Хім’як працював завідувачем кафедри театрального мистецтва ТНПУ ім. В. Гнатюка.

В’ячеслав Антонович – лауреат обласної літературно- мистецької премії імені Степана Будного (1978 р.), премії СТДУ імені Амвросія Бучми (1999 р.), кавалер ордена «За заслуги» ІІІ-го ступеня (2009 р.).

Член національної спілки театральних діячів України.Читець художнього слова.

Автор понад 30-ти публікацій з проблематики театрального мистецтва та театральної педагогіки.

Днями за значний особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність, патріотизм, активну громадську діяльність та з нагоди ювілею В’ячеслава Хім’яка нагородили почесною грамотою Тернопільської обласної ради.

Також колектив Тернопільського академічного українського драматичного театру ім.. Т.Г. Шевченка від себе та від вдячних глядачів привітав народного артиста України В’ячеслава Хім’яка із 75-літнім ювілеєм. Побажав йому міцного здоров’я, радості, любові, нових творчих злетів й перемог. Зокрема написали: «Нехай посіяне Вами зерно у душах юних акторів проростає й віддається сторицею! Щастя й Божого благословення на Многії літа!»