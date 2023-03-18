Юні тернопільські біатлоністи – найкращі на чемпіонаті України

У с. Яворів, що на Львівщині, 17 березня на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ, завершився «Чемпіонат України з біатлону серед юнаків та дівчат».

Учасниками чемпіонату були біатлоністи з різних куточків України. Серед них – спортсмени з Тернопільщини – вихованці КУТОР «ТО ДЮСШ з біатлону» (с.Підгородне) та ДЮСШ «Олімп» (Великоберезовицька громада).

Уже в перші дні змагань біатлоністи з Тернопільщини зуміли продемонструвати хороші результати.

Так 12 березня у спринтерській гонці (група – молодші юнаки) срібло здобув Костянтин Марценюк, відставши від лідера всього на декілька секунд. Бронзову нагороду – Максим Підручний, четвертим фінішував ще один представник Тернопільщини Тарас Тарасюк.

У групі старші дівчата представниці Тернопільщини також здобули дві медалі. Тетяна та Ірирна Тарасюки фінішували відповідно 2 та 3-ю.

В наступний змагальний день, у гонці переслідування, вихованець КУТОР «ТО ДЮСШ з біатлону», учень ТНВК «Школа-ліцей 6 ім. Н.Яремчука» Костянтин Марценюк став чемпіоном України, вихованець цієї ж спортивної школи Тарас Тарасюк (навчається у Копичинецькому ліцеї №2) здобув третє місце, а біатлоніст із ДЮСШ «Олімп» Максим Підручний (Тернопільська ЗОШ №6) фінішував п’ятим.

Також знову потішили Тетяна та Ірина Тарасюки, які здобули золото і бронзу чемпіонату. Тарасюк Ірина – студентка ЗУНУ, а Тетяна Тарасюк вчиться у фаховому коледжі економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ.

На цьому здобутки тернопільських спортсменів не закінчилися, особливо приємно за молодших юнаків.

16 березня у рамках чемпіонату відбулися класичні естафети. Чемпіонами естафетної гонки стали представники Тернопільщини – Максим Підручний, Костянтин Марценюк і Тарас Тарасюк. У категорії «старші дівчата» команда тернопільських біатлоністок посіла другу сходинку п’єдесталу (Тетяна Тарасюк, Ірина Тарасюк, Іванна Драбик).

В останній змагальний день спортсмени визначали призерів у змішаних естафетах. Збірна Терноопільської області (Олена Доценко, Анастасія Змарко, Костянтин Марценюк і Тарасюк Тарас здобули срібні нагороди чемпіонату.

Тренери спортсменів Назар Бурик, Ігор Починок, Михайло Кручовий, Василь Тарасюк, Людмила Сагайдак.

Тож вітаємо і пишаємося нашими юними спортсменами.