Юні таланти з Тернополя тріумфували на міжнародному фестивалі «Таланти зими» у Сатанові

У селищі Сатанів Хмельницької області відбувся ювілейний X Міжнародний двотуровий фестиваль-конкурс мистецтв «Таланти зими», який об’єднав обдарованих дітей та молодь з різних регіонів України. Учасники представили свої творчі здобутки в різноманітних мистецьких напрямках.

Вагомих успіхів на фестивалі досягли вихованці Центру творчості дітей та юнацтва Тернополя. Зразкова дитяча хорова студія духовної пісні «Фантазія» виборола найвищу нагороду — «Супер гран-прі» у номінації «Вокальне мистецтво» у віковій категорії 11–14 років. Керівником колективу є Тетяна Дмитрук-Тимченко.

Ще одну престижну нагороду — Гран-прі фестивалю у номінації «Вокальне мистецтво» серед учасників вікової категорії 13–17 років — здобув вокальний дует «Sofi» ЦТДЮ Тернополя, керівником якого також є Тетяна Дмитрук-Тимченко.

Яскраві конкурсні виступи учасників супроводжував народний театр танцю «Посмішка» під керівництвом Лариси та Тимофія Шевілів, що додало номерам особливої емоційності та сценічної виразності.

Перемоги тернопільських колективів вкотре підтвердили високий рівень мистецької освіти та талановитість юних виконавців міста.