Юні спортсмени з Тернополя привезли медалі з чемпіонату Європи

На 7-омому чемпіонаті Європи з кіокушин БуДо карате WKB в розділі Куміте серед дітей, юнаків та дорослих Тернопіль представляли троє вихованців «КДЮСШ №1» ТМР, які брали участь в чемпіонаті у складі національної збірної команди України.
Загалом, у змаганнях взяло участь 615 спортсменів із 18 країн, по 30 спортсменів у категорії. За результатами змагань в розділах Куміте і Ката збірна команда України посіла І командне місце серед 18 країн-учасників змагань, виборовши 20 золотих, 15 срібних та 15 бронзових нагород.
Тернопільські спортсмени зробили свій внесок в перемогу та здобули призові місця:
Зазначимо, що Тарас Якимець був чемпіоном Європи у минулому році.
“Вітаємо хлопців та тренера-викладача КДЮСШ №1 Чубату Тетяну за високий рівень підготовки спортсменів”, – зазначають у Тернопільській міській раді.