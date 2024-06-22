Юні спортсмени з Тернополя привезли медалі з чемпіонату Європи

На 7-омому чемпіонаті Європи з кіокушин БуДо карате WKB в розділі Куміте серед дітей, юнаків та дорослих Тернопіль представляли троє вихованців «КДЮСШ №1» ТМР, які брали участь в чемпіонаті у складі національної збірної команди України.

Загалом, у змаганнях взяло участь 615 спортсменів із 18 країн, по 30 спортсменів у категорії. За результатами змагань в розділах Куміте і Ката збірна команда України посіла І командне місце серед 18 країн-учасників змагань, виборовши 20 золотих, 15 срібних та 15 бронзових нагород.

Тернопільські спортсмени зробили свій внесок в перемогу та здобули призові місця:

Якимець Тарас – ІІ місце серед юніорів 16-17 років в у ваговій категорії до 65 кг. Слід зауважити, що Тарас був найлегшим серед суперників у своїй ваговій категорії.

– ІІ місце серед юніорів 16-17 років в у ваговій категорії до 65 кг. Слід зауважити, що Тарас був найлегшим серед суперників у своїй ваговій категорії. Минько Андрій – ІІ місце серед юнаків 12-13 років до у ваговій категорії до 60 кг.

– ІІ місце серед юнаків 12-13 років до у ваговій категорії до 60 кг. Пантелеймін Віталій переміг у першому бою спортсмена з Туреччини але, на жаль, програв у наступному колі змагань бійцю з Румунії.

Зазначимо, що Тарас Якимець був чемпіоном Європи у минулому році.

“Вітаємо хлопців та тренера-викладача КДЮСШ №1 Чубату Тетяну за високий рівень підготовки спортсменів”, – зазначають у Тернопільській міській раді.