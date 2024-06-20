Результати матчів чемпіонату області з футболу

16 червня відбулося сім поєдинків вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати зіграних матчів.
«Галич» (Збараж) – ФК «Борщів» – 0:3 (0:2).
«Агрон» (Великогаївська громада) – «Поділля» (Велика Березовиця) – 2:1 (1:0).
«Медобори» (Зелене) – «Колос» (Бучач) – 0:3 (0:1).
ФК «Трибухівці» – ФК «Збараж» – 2:2 (1:1).
«Зелені леви» (Почаїв) – «Вікнини» (Вікно) – 3:2 (1:1).
«Сокіл» (Велика Березовиця) – ФК «Нараїв» – 3:1 (1:1).
«Поділля» (Васильківці) – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 2:1 (0:0).