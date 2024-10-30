ЮНЕСКО залучатимуть до відновлення обстріляної в Харкові будівлі Держпрому

У Харкові розраховують на допомогу міжнародної організації ЮНЕСКО під час відновлення обстріляної пам’ятки архітектури – будівлі Держпрому.

Як передає “Думка”, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, на першому етапі розбирання завалі та першочергові роботи з консервування пошкодженої частини будуть проводити харківські комунальники. Роботи фінансуватимуться з місцевих бюджетів. Однак у майбутньому для відновлення будівлі ОВА розраховує залучити ЮНЕСКО, яка опікується історичними будівлями та пам’ятками архітектури.

Внаслідок авіаційного удару керованою авіабомбою вагою 500 кг (ФАБ-500 із УМПК) були пошкоджені щонайменше три під’їзди історичної будівлі – від 7 до 9 під’їздів. Найбільші пошкодження отримав восьмий під’їзд, у якому були розташовані приміщення Харківського обласного апеляційного господарського суду.

На місці обстрілу пошкоджені залізобетонні перекриття та частина фасаду, вибиті кілька сотень вікон у будівлі.

Нагадаємо, що 28 жовтня 2024 року стався авіаційний обстріл будівлі Держпрому. Обстріл Держпрому в Харкові став черговим трагічним актом агресії, спрямованим на цивільну інфраструктуру міста. Будівля Держпрому, яка є одним із символів архітектурної спадщини України та першим хмарочосом радянських часів, постраждала від обстрілів, що завдало значної шкоди її фасаду та внутрішнім конструкціям. Ця історична споруда пережила десятиліття та стала своєрідним символом розвитку індустріального Харкова, проте останні обстріли спричинили суттєві руйнування.

Унаслідок атаки є поранені серед цивільного населення, а також завдано збитків прилеглим будівлям та транспортній інфраструктурі. Місцеві рятувальні служби оперативно розпочали роботи з розбирання завалів і надання допомоги постраждалим. Поліція та військові слідчі команди документують наслідки обстрілу для подальшого збору доказів воєнних злочинів.

Цей обстріл став ще одним нагадуванням про руйнівні наслідки війни та її вплив на мирне населення.

Розслідування події ведеться за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Слідчі біля пошкодженої будівлі Держпрому зібрали уламки авіабомби калібром 500 кг і шматки універсального модуля планерування та корегування (УМПК), що виготовлені в російській федерації.