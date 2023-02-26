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Яким буде закінчення зими на Тернопільщині: прогноз синоптиків

26.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Погода

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Останні три зимові дні на Тернопільщині будуть із плюсовою температурою повітря вдень.

Про це повідомили на сайті обласного центру з гідрометеорології.

Сьогодні, 26 лютого, синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі, місцями помірні опади. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 0 – 5º тепла.

27 лютого – хмарно. Часом сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби від 4º морозу до 1º тепла.

В останній день зими за прогнозами синоптиків на Тернопільщині очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7º морозу, вдень від 1º морозу до 4º тепла.

Джерело: Суспільне

Теги: прогноз погоди, погода на Тернопільщині

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