Яким буде закінчення зими на Тернопільщині: прогноз синоптиків

Останні три зимові дні на Тернопільщині будуть із плюсовою температурою повітря вдень.

Про це повідомили на сайті обласного центру з гідрометеорології.

Сьогодні, 26 лютого, синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі, місцями помірні опади. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 0 – 5º тепла.

27 лютого – хмарно. Часом сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби від 4º морозу до 1º тепла.

В останній день зими за прогнозами синоптиків на Тернопільщині очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7º морозу, вдень від 1º морозу до 4º тепла.