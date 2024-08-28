Яким буде економічне бронювання?

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку провів засідання круглого столу, присвячене питанням бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, повідомили у пресслужбі Апарату Верховної Ради України.

Голова комітету Дмитро Наталуха представив законодавчі ініціативи щодо запровадження «економічного бронювання», які опрацьовуються у комітеті. Зараз є три основних концепції: перша передбачає сплату спеціального збору за бронювання працівників; друга – бронювання на підставі заробітної плати; а також змішана модель бронювання.

За словами голови комітету, реалістичні надходження від сплати спеціального збору за бронювання працівників становитимуть близько 200 млрд грн на рік, що становить близько двох третин всіх коштів, які наразі Україна витрачає на закупівлі вітчизняного озброєння.

«Це надасть, як бізнесу, так і державі, головне — передбачуваність. Бізнес зможе прогнозувати свою діяльність, матиме передбачуваність, матиме гарантію того, що він зможе надалі працювати. А держава матиме гарантію того, що забезпечення наших військових так само буде сталим та безперебійним», – підсумував Дмитро Наталуха.

Заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк наголосив на тому, що Україні потрібно нарощувати власні можливості фінансування війни, оскільки міжнародна допомога не збільшуватиметься.