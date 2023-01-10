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Головна / Війна з рф / Який стан мобільних укриттів у Тернополі (фото)
10.01.2023
Роман Васильович
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Новини, Війна з рф, Події
У Тернополі на десятьох зупинках громадського транспорту облаштували мобільні укриття, призначені для того, аби тернополяни могли перечекати всередині повітряну загрозу.
Стан мобільних укриттів можете переглянути на наступних фото.
Автор: Роман Васильович
Мітки: мобільні укриття
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