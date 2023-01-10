10.01.2023 21:04

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Який стан мобільних укриттів у Тернополі (фото)

10.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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У Тернополі на десятьох зупинках громадського транспорту облаштували мобільні укриття, призначені для того, аби тернополяни могли перечекати всередині повітряну загрозу.

Стан мобільних укриттів можете переглянути на наступних фото.

Автор: Роман Васильович

Мітки: мобільні укриття

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