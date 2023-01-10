Який стан мобільних укриттів у Тернополі (фото)

У Тернополі на десятьох зупинках громадського транспорту облаштували мобільні укриття, призначені для того, аби тернополяни могли перечекати всередині повітряну загрозу.

Стан мобільних укриттів можете переглянути на наступних фото.