Який штраф за автомобільні шини взимку 2025 року

Водії можуть отримати штраф за експлуатацію транспортного засобу з гумою, що не відповідає вимогам. Стягнення накладається насамперед за критичний знос протектора та використання пошкоджених або невідповідних шин.

Про це повідомили Факти ICTV.

За що штрафують

Наразі ПДР не містять конкретних дат для обов’язкового переходу на зимові шини, проте вони вимагають, щоб гума відповідала умовам дорожнього покриття (пункт 31.4.5).

Згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водія можуть оштрафувати за експлуатацію автомобіля з пошкодженою, зношеною або невідповідною гумою.

Підстави для штрафу:

критичний знос протектора, якщо його глибина менше допустимих норм (наприклад, 1,6 мм для легкових авто);

наявність порізів, гриж, розшарувань, які впливають на безпеку руху;

використання шин, що не відповідають технічним характеристикам авто;

встановлення на одній осі шин різних типів чи розмірів, а також одночасне використання шипованих та нешипованих покришок.

Розмір штрафу

Наразі штраф за такі порушення становить від 340 до 680 грн. За повторне порушення можуть застосовуватися суворіші заходи, включаючи адміністративний арешт до 10 діб або позбавлення права керування на 3–6 місяців.

Потенційні зміни

На розгляді у Верховній Раді перебуває законопроєкт №11029, який пропонує посилити відповідальність за шини на авто невідповідні до сезону.