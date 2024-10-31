Який краще купити шолом для електросамокату: основні рекомендації?

У середньому, електросамокати можуть рухатися зі швидкістю близько 25 км/год. Швидкість, яка може бути нижчою порівняно зі швидкістю мопедів (45 км/год), мотоциклів і машин (50 км/год у місті та 120 км/год на трасі). Однак цього достатньо, щоб завдати серйозних травм водієві при падінні або зіткненні з іншим транспортним засобом. Крім того, аварії на такій швидкості зазвичай мають дуже серйозні наслідки і для пішоходів. Усе це підкреслює необхідність купити шолом для електросамокату хорошої якості. Слідом за травмами голови, які часто трапляються навіть під час невеликих пригод, ідуть травми передніх кінцівок, тож у цій публікації ми ще й розглянемо необхідність захисту рук на кермо і яким він може бути.

Шоломи для електросамокатів: параметри вибору надійного захисту

Ось кілька порад про те, як вибрати найкращий шолом для електросамоката без шкоди для безпеки:

посадка і комфорт – дуже важливо, щоб шолом правильно сидів на голові. Виберіть правильний розмір і відрегулюйте ремені та пряжки для надійної посадки, не жертвуючи комфортом;

– дуже важливо, щоб шолом правильно сидів на голові. Виберіть правильний розмір і відрегулюйте ремені та пряжки для надійної посадки, не жертвуючи комфортом; вентиляція – переконайтеся, що конструкція оснащена правильно розташованими вентиляційними отворами, щоб запобігти скупченню поту;

– переконайтеся, що конструкція оснащена правильно розташованими вентиляційними отворами, щоб запобігти скупченню поту; видимість – обирайте шоломи для електросамокатів зі світловідбивними елементами або яскравими кольорами, щоб підвищити свою помітність у місті;

– обирайте шоломи для електросамокатів зі світловідбивними елементами або яскравими кольорами, щоб підвищити свою помітність у місті; якість і довговічність – уникайте привабливих пропозицій і перевіряйте дату виготовлення захисту. Вони мають термін служби, і їх рекомендується замінювати кожні 3-5 років, залежно від їхнього використання.

Розроблено кілька типів, кожен з яких має свої особливості та дизайн, що відповідає потребам і вподобанням користувачів. Якщо ви хочете купити шолом для електросамоката, то вибирати варто з таких моделей:

повнолицьовий – закриває всю голову та обличчя, забезпечуючи повний захист. Він ідеально підходить для тих, хто шукає підвищену безпеку на своєму електросамокаті, особливо для тих, хто подорожує на високих швидкостях. Однак його розмір і вага можуть виявитися не комфортними для деяких користувачів;

– закриває всю голову та обличчя, забезпечуючи повний захист. Він ідеально підходить для тих, хто шукає підвищену безпеку на своєму електросамокаті, особливо для тих, хто подорожує на високих швидкостях. Однак його розмір і вага можуть виявитися не комфортними для деяких користувачів; відкритий – закриває тільки верхню частину голови, залишаючи незахищеним обличчя і більшу частину голови. Дуже зручні та легкі, але забезпечують не повноцінний захист.

Чи потрібен захист рук на кермо електросамоката?

Такий аксесуар зазвичай встановлюють на мотоцикли, щоб запобігти травмам рук під час падіння і поломки рульового управління. Але щитки мають і додаткові функції, наприклад, вони бережуть руки райдера від переохолодження та обвітрювання, якщо встановлені гріпси з підігрівом, то посилюють їхній ефект. Безумовно, електросамокат не мотоцикл або скутер, але якщо ви любите швидку їзду, то захист рук, купити який легко на сайті https://motoblok-tata.com.ua, може стати функціональним девайсом на вашому транспортному засобі.

Великим плюсом таких щитків є те, що вони мають універсальні кріплення і встановлюються на трубки керма різного діаметру, а сам монтаж простий і не вимагає особливих зусиль, при цьому ціна на такі аксесуари невисока.

Виготовляється захист рук на кермо з ударостійкого пластику, хоча є і моделі з армованим алюмінієвим каркасом, але для самокату цілком буде достатньо першого типу. Другий, посилений варіант встановлюють частіше на спортивні мотоцикли, а у випадку з електросамокатом, то такі щитки будуть доречні, тільки якщо ваш транспортний засіб може досягати швидкості 40 км/год і при цьому ви часто їздите вулицями зі жвавим рухом. Замовити потрібну модель захисту рук можете в інтернет-магазині Motoblok-TATA за прийнятними цінами, до того ж діє щоденна доставка по Україні, а якщо раптом товар не підійде, надається можливість обміну на інший.

Автор: Степаненко Ігор Олександрович (експерт Motoblok-Tata).