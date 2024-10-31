Який краще купити шолом для електросамокату: основні рекомендації?

У середньому, електросамокати можуть рухатися зі швидкістю близько 25 км/год. Швидкість, яка може бути нижчою порівняно зі швидкістю мопедів (45 км/год), мотоциклів і машин (50 км/год у місті та 120 км/год на трасі). Однак цього достатньо, щоб завдати серйозних травм водієві при падінні або зіткненні з іншим транспортним засобом. Крім того, аварії на такій швидкості зазвичай мають дуже серйозні наслідки і для пішоходів. Усе це підкреслює необхідність купити шолом для електросамокату хорошої якості. Слідом за травмами голови, які часто трапляються навіть під час невеликих пригод, ідуть травми передніх кінцівок, тож у цій публікації ми ще й розглянемо необхідність захисту рук на кермо і яким він може бути.
Ось кілька порад про те, як вибрати найкращий шолом для електросамоката без шкоди для безпеки:
Розроблено кілька типів, кожен з яких має свої особливості та дизайн, що відповідає потребам і вподобанням користувачів. Якщо ви хочете купити шолом для електросамоката, то вибирати варто з таких моделей:
Такий аксесуар зазвичай встановлюють на мотоцикли, щоб запобігти травмам рук під час падіння і поломки рульового управління. Але щитки мають і додаткові функції, наприклад, вони бережуть руки райдера від переохолодження та обвітрювання, якщо встановлені гріпси з підігрівом, то посилюють їхній ефект. Безумовно, електросамокат не мотоцикл або скутер, але якщо ви любите швидку їзду, то захист рук, купити який легко на сайті https://motoblok-tata.com.ua, може стати функціональним девайсом на вашому транспортному засобі.
Великим плюсом таких щитків є те, що вони мають універсальні кріплення і встановлюються на трубки керма різного діаметру, а сам монтаж простий і не вимагає особливих зусиль, при цьому ціна на такі аксесуари невисока.
Виготовляється захист рук на кермо з ударостійкого пластику, хоча є і моделі з армованим алюмінієвим каркасом, але для самокату цілком буде достатньо першого типу. Другий, посилений варіант встановлюють частіше на спортивні мотоцикли, а у випадку з електросамокатом, то такі щитки будуть доречні, тільки якщо ваш транспортний засіб може досягати швидкості 40 км/год і при цьому ви часто їздите вулицями зі жвавим рухом. Замовити потрібну модель захисту рук можете в інтернет-магазині Motoblok-TATA за прийнятними цінами, до того ж діє щоденна доставка по Україні, а якщо раптом товар не підійде, надається можливість обміну на інший.
Автор: Степаненко Ігор Олександрович (експерт Motoblok-Tata).