Яку погоду очікувати на Тернопільщині 26-28 грудня

З початку тижня Тернопільщину очікує плюсова температура та невеликі дощі. На дорогах ожеледиця та туман, тому водіям потрібно бути особливо обережними.

Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі гідрометеорології.

26 грудня погоду області визначатиме визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Балтійським морем.

Область: Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі дощі. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

Місто : Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 0 – 2° морозу, вдень 2 – 4° тепла.

Погіршення видимості в тумані 200 – 500 м.

Прогноз погоди 27 – 28 грудня 2022 року:

27 грудня: Хмарно. Невеликі дощі. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби 2 – 7° тепла.

28 грудня: Хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла.

Попередження про метеорологічні явища:

Область, місто: В найближчих пів години із збереженням до кінця доби 25 грудня та вночі і вранці 26 грудня збережеться туман видимістю 200 – 500 м.

26 грудня на дорогах ожеледиця.