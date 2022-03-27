Президент під час свого звернення наголосив, що Україна “навчить” політиків у інших країнах слухати своїх людей, які підтримують Україну.

“Нікому не дамо забути про наші міста, про Маріуполь та інші українські міста, які російські військові знищують. Все більше людей у світі – на боці України, на боці добра у цій битві зі злом. І якщо політики десь не вміють йти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії і нашого національного характеру” -сказав Зеленський.

Також він підкреслив, що наступний тиждень планується дуже насиченим з дипломатичної точки зору, “тож нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або в бюрократичних лазівках”.

Президент подякував мешканцям окупованих Херсона, Каховки, Славутича та інших міст, які не припиняють чинити опір РФ.