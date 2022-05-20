Тернопільщина є однією з перших областей, які розпочали процес декомунізації ще з 90-х років.

Про це розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко в ефірі телеканалу «Апостроф TV».

– Ми були одними з перших, хто зняв пам’ятник Леніну ще в 90-му році, за часів радянської влади. Цей процес в нас постійно триває. Звісно, що в нас ключові вулиці були перейменовані на честь українських героїв та символів. Ми позбулися радянської спадщини але, на жаль, ще багато залишилося вулиць з радянськими назвами, – зазначає Михайло Головко. – Відповідно, зараз ініціатива декомунізації є, вона активна. Місцеві громади перейменовують, знімають всю цю символіку ще активніше. Це потрібно, щоб позбутися стокгольмського синдрому. Радянська влада завойовувала нас через силу, проливання крові, тортури, репресії, голодомори та висилку в Сибір. Комуністична влада більшість часу це все пропагувала, як якесь свято і благо для українського народу, хоча цей режим приніс дуже багато горя.

Михайло Головко зазначив, що задля збереження української культури потрібно позбутися всього радянського.