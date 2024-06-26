Якою є максимальна і мінімальна пенсія в Україні

Мінімальний розмір пенсії за віком (за вислугу років) за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на один відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на один відсоток мінімального розміру пенсії за віком. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. На даний час максимальний розмір пенсії не може перевищувати 23 610 гривень.

Яким чином обчислюється розмір пенсії за вислугу років? За даними Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області , розмір пенсії за вислугу років визначається, як і розмір пенсії за віком, згідно із ст. 27, 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” індивідуально для кожної особи окремо, як добуток заробітної плати, визначеної відповідно до ст. 40, 41 Закону, і коефіцієнта страхового стажу, визначеного за ст. 25 Закону.