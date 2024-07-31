Якою буде погода в серпні

…так підмітили наші прадіди, а ще: «Серпень втоми не знає, бо збирає й припасає»… Народні приказки про останній місяць літа напрочуд красномовні й пов’язані зі збором урожаю. Але щоби вчасно зібрати урожай, потрібно щоби були погожі дні. Тож якою буде погода в останній місяць літа і що прогнозуть синоптики?

А за їх прогнозами серпень буде помірно спекотним, переважно посушливим, з доволі високими нічними температурами. Опади передбачаються короткочасні, без затяжних періодів проливних дощів.

Cиноптикиня «Укргідрометцентру» Наталя Птуха розповіла про погоду в Україні у перші дні серпня. За її прогнозом 1-2 серпня, крім Заходу України, можливі короткочасні дощі з грозами; температура вночі +11-17 °C, вдень +20-26 °C, на Півдні та Заході країни до +30 °C. 3-5 серпня в Україні буде переважно без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ та гроза; далі вона прогнозує поступове підвищення температури вночі до +18-24 °C, а вдень до +28-32 °C, на Півдні країни та Закарпатті до +34 °C. 4-5 серпня місцями посилення спеки +35-38 °C.

Народнна приказка каже: «Як прийшов Спас – пішло літо від нас», але, мабуть, цього року літо зовсім не хоче нас покидати, бо як повідомив «Укргідрометцентр», серпневі температури очікуються на 2-2,5 градуса вищими за норму.

Місячна кількість опадів очікується 34-77 мм, у Карпатах 94-116 мм, що в межах норми.

«Укргідрометцентр» також зазначає, що середня місячна температура повітря в серпні становить 18-24.8 °C, у гірських районах 16-19 °C (на високогір’ї Карпат 13 °C тепла).

Абсолютний мінімум температури повітря в серпні становив 1-7° тепла, на узбережжі морів 8-13 °C тепла, у Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях місцями 0-2 °C морозу.

Абсолютний максимум температури повітря становить 35,7-39,8 °C, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40-42 °C, у гірських районах 30-36 °C, на високогір’ї Карпат 27-28.

Тож сподіватимемося, що погода буде такою як і прогнозують синоптики, бо як кажуть: «У серпні селянинові три роботи: і орати, і косити, і сіяти».