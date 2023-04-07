Якою буде погода на вихідних у Тернопільській області?

Вихідні зустрінуть Тернопільщину відносно теплою та туманною погодою. Проте вночі очікується ожеледиця.

Про це пише “Файне місто” з посиланням на Тернопільський обласний центр з гідрометерології.

8 квітня на території області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, проте вдень невеликі дощі. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, день 6 – 11º тепла.

Синоптики попереджають, що вечері 7 квітня, вночі і вранці 8 квітня очікується туман видимістю 200 – 500 м. Вночі та вранці 8 квітня на дорогах ожеледиця.(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).

9 квітня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 7 – 12º тепла.

10 квітня вночі місцями, вдень по всій території дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 0 – 5º тепла, вдень 7 – 12º тепла.