Перший день нового робочого тижня, понеділок, 10 жовтня, принесе в Україну трохи дощів.
Такий прогноз зробила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
“Дощі пройдуть на Лівобережжі. Карта. Але на решті території все ж буде суха погода”, – написала вона.
Діденко додала, що надалі протягом тижня суттєві опади малоймовірні.
“Температура повітря трохи “осяде”, протягом дня очікується +12…+ 18 градусів, що також досить комфортно”, ‒ додала Діденко.
У Києві, за її прогнозом, 10 жовтня опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +13 градусів. У Києві, за її прогнозом, 10 жовтня опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +13 градусів.
“Поки нема холоду справжнього, використовуйте погоду максимально. І працюючи, все ж знаходьте час озирнутися на довколишню красу осінню”, — резюмувала синоптик.