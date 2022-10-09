Такий прогноз зробила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

“Дощі пройдуть на Лівобережжі. Карта. Але на решті території все ж буде суха погода”, – написала вона.

Діденко додала, що надалі протягом тижня суттєві опади малоймовірні.

“Температура повітря трохи “осяде”, протягом дня очікується +12…+ 18 градусів, що також досить комфортно”, ‒ додала Діденко.

У Києві, за її прогнозом, 10 жовтня опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +13 градусів. У Києві, за її прогнозом, 10 жовтня опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +13 градусів.