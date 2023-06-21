Якою буде погода на Тернопільщині цього тижня

Про це розповіли в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології. Так, за словами фахівців, 22 червня погоду області визначатиме вночі поле пониженого атмосферного тиску, вдень – вплив холодного атмосферного фронту.
«Область: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 12 – 17° тепла, вдень 25 – 30° тепла.
Місто: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 16° тепла, вдень 26 – 28° тепла», – кажуть в гідрометцентрі.
Щодо метеорологічних явищ, то мешканців області попереджають про грози впродовж дня в Тернополі та області. (І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).
У наступні дні в нашому краї також буде тепло, але не сухо.
«23 червня: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 19° тепла, вдень 25 – 30° тепла.
24 червня: Хмарно. Короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 15 – 20° тепла, вдень 20 – 25° тепла», – інформують метеорологи.