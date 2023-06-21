Якою буде погода на Тернопільщині цього тижня

Теплою, але з грозами буде погода на Тернопіллі в наступні дні.

Про це розповіли в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології. Так, за словами фахівців, 22 червня погоду області визначатиме вночі поле пониженого атмосферного тиску, вдень – вплив холодного атмосферного фронту.

«Область: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 12 – 17° тепла, вдень 25 – 30° тепла. Місто: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 16° тепла, вдень 26 – 28° тепла», – кажуть в гідрометцентрі.

Щодо метеорологічних явищ, то мешканців області попереджають про грози впродовж дня в Тернополі та області. (І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).

У наступні дні в нашому краї також буде тепло, але не сухо.