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Якою буде погода на Тернопільщині цього тижня

21.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Погода

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Теплою, але з грозами буде погода на Тернопіллі в наступні дні.

Про це розповіли в  Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології. Так, за словами фахівців, 22 червня погоду області визначатиме  вночі поле пониженого атмосферного тиску, вдень – вплив холодного атмосферного фронту.

«Область: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози.  Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 12 – 17° тепла, вдень    25 – 30° тепла.

Місто: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.  Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 16° тепла, вдень 26 – 28° тепла», – кажуть в гідрометцентрі.

Щодо метеорологічних явищ, то мешканців області попереджають про грози впродовж дня в Тернополі та області. (І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).

У наступні дні в нашому краї також буде тепло, але не сухо.

«23 червня:  Хмарно з проясненнями. Вночі  без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 19° тепла, вдень 25 – 30° тепла.

24 червня: Хмарно. Короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 15 – 20° тепла, вдень    20 – 25° тепла», – інформують метеорологи.

Джерело: Тернополянни

Теги: погода на Тернопіллі

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