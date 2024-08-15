Які симптоми вказують на те, що в собаки глисти

Якщо ви помітили зміни у поведінці вашої собаки, це може свідчити про хворобу. Однією з найпоширеніших є зараження паразитами. Добре, що є багато препаратів https://store.vitomax.ua/zasobi-vid-blih-ta-klischiv-dlya-sobak/, які допомагають легко впоратися із недугою. Втім, як дізнатися про те, що у вашої собаки можуть бути глисти ще до візиту до лікаря. Розпізнати допоможуть такі симптоми:

1. Кашель

Є кілька паразитів, які можуть викликати кашель у собак. Нематоди та серцеві гельмінти є одними з них.

2. Блювота

Логічно, що є багато причин, чому собака може блювати, від нудоти до поганого травлення до зараження паразитами. Іноді їх навіть можна побачити неозброєним оком у блювотних масах.

3. Діарея

Паразити не є єдиною причиною діареї у собак, але якщо ви підозрюєте та думаєте, як визначити, чи є у вашої собаки паразити, перевірте, чи не бачите ви черв’яків у його калі.

4. Здуття живота

Це ще один поширений симптом, який мають собаки з кишковими паразитами. Якщо крім набряку ви виявите інші підозрілі симптоми, зверніться до ветеринара.

5. Втома

Анемія та дискомфорт, спричинені внутрішніми паразитами, можуть впливати на собаку. У цих випадках він зазвичай виглядає більш втомленим, ніж зазвичай, пригніченим і ледачим. Наче йому не вистачає енергії та життєвих сил.

6. Слабкість

Якщо ви виявите, що ваша собака слабша і не має сили, вам варто подумати, як дізнатися, чи є у неї паразити. Зверніть увагу, чи не супроводжується цей симптом іншими, які змушують вас підозрювати, що у собаки є паразити.

7. Кров у калі

Є кілька паразитів, які можуть спричинити це. Якщо ви помітили кров у калі вашої собаки, відразу вживайте заходів.

8. Запор

Велика кількість кишкових паразитів може завадити собаці випорожнитися, викликаючи кишкову непрохідність, хоча якщо ви проводите внутрішню дегельмінтизацію вашої собаки так часто, як зазначено у ветеринарних рекомендаціях, цього важко досягти. Якщо ж ваша собака не випорожнюється протягом двох-трьох днів і супроводжується іншими підозрілими симптомами, це може бути причиною.

9. Проблеми з диханням і втома

Деякі внутрішні паразити у собак викликають у тварини проблеми з диханням. Якщо ви помітили утруднене дихання, хропіння, якого раніше не було, або втому під час ходьби, це може бути спричинено паразитарними інвазіями.

У більшості випадків, навіть якщо ви підозрюєте, що ваша собака хвора або може мати якийсь тип паразитів, відповідь на це повинен дати ваш ветеринар.

Як працює лікування від глистів?

Глистогінні засоби містять активні інгредієнти, які борються з усіма видами глистів. Вони призначені для запобігання утворенню зрілих глистів, які відкладають яйця.

Деякі протипаразитарні засоби показані лише для знищення певних типів глистів у собак. Ветеринар вирішить у кожному конкретному випадку, який тип протипаразитарного препарату підходить.

Введення препаратів

У вас є кілька варіантів дегельмінтизації вашої собаки. З одного боку, це таблетки, пасти й рідкі протипаразитарні засоби. Їх вводять безпосередньо в рот або їжу собаки. Деяким достатньо одноразової дози, а іншим потрібно вводити протягом кількох днів.

З іншого боку, піпетки використовуються для стійких паразитів. Цей препарат наноситься на шкіру собаки між лопатками. Цей метод теж дуже ефективний.

Дозування залежить від ваги собаки. У наш час протипаразитарні засоби легко засвоюються. Вони показані собакам усіх порід і віків, і можуть без проблем давати вагітним і годуючим собакам.

Памʼятайте, що рання дегельмінтизація допоможе зменшити ризики для здоров’я вашої собаки, зокрема, зараження паразитами.