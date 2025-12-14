Які правові нововедення чекають на українців з 1 січня 2026 року

Зміняться соцвиплати, нотаріат, ринок нерухомості та правила працевлаштування.

З 1 січня 2026 року в Україні запрацюють кілька важливих законів, які посилять соціальний захист сімей з дітьми, людей з інвалідністю та змінять деякі правила для нотаріусів.

Більші виплати на дітей

Закон № 4681-ІХ суттєво збільшує державну підтримку. Допомога при вагітності та пологах для незастрахованих жінок становитиме 7 тис. грн на місяць. За догляд за дитиною до року — також 7 тис. грн, за дитину з інвалідністю — 10 тис. грн. Програма «єЯсла» передбачає 8 тис. грн, а для дитини з інвалідністю — 12 тис. грн. Першокласникам дадуть одноразово 5 тис. грн на «пакунок школяра».

Діти, народжені до 1 січня 2026 року, також отримають підвищені виплати, якщо їм ще не виповнився рік.

Зміни для нотаріусів

З 1 січня приватні нотаріуси подаватимуть звітність з ПДФО та військового збору щоквартально замість щомісяця, з деталізацією по місяцях. Для державних контор усе лишається по-старому. Для громадян, які купують чи продають нерухомість, нічого не змінюється – перевірка джерел походження коштів і пакет документів той самий.

Інклюзія на роботі

Закон № 4219-IX зобов’язує роботодавців створювати «розумне пристосування» для людей з інвалідністю: гнучкий графік, дистанційку, переклад жестовою мовою, асистента чи навіть скорочений робочий день без зменшення зарплати. Витрати на це компенсує держава.

Нормативи робочих місць:

– 8-25 працівників — 1 місце;

– понад 25 – 4 % місць;

– для реабілітаційних закладів – 2 %.

«Це широка рамка: від зміни графіка до облаштування доступності», — пояснює виконавча директорка «Ліги сильних» Дар’я Сидоренко.

Аліменти та базова допомога

Законопроєкт № 14051 переводить тимчасову допомогу на дітей, батьки яких ухиляються від аліментів, на базову соціальну допомогу з 2026 року. Допомога одиноким матерям та багатодітним сім’ям виплачуватиметься в старому розмірі ще 6–12 місяців після переходу.