Які податки буде платити ФОП у 2025 році: ЄСВ, єдиний податок та військовий збір

У 2025 році два законодавчі документи суттєво змінять податкове навантаження на ФОПів. З’ясуймо, скільки податків, зборів та платежів доведеться сплачувати ФОПам у 2025 році.

Обов’язкова сплата ЄСВ для ФОПів та підвищення максимальної бази нарахування ЄСВ

Уряд затвердив та зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про Держбюджет на 2025 рік. Відповідно до цього закону, призупиняється дія п. 9.19 р. 8 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України № 2464, який дозволяв підприємцям з 1 березня 2022 року до завершення війни, а також протягом наступних 12 місяців, не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе.

З 2025 року підприємцям знову доведеться обов’язково сплачувати ЄСВ за себе. Окрім цього, буде збільшено максимальну базу нарахування ЄСВ: замість 15 мінімальних заробітних плат (120 000 грн) встановлено 20 мінімальних заробітних плат, що складе 160 000 грн. Розмір мінімальної зарплати залишатиметься на рівні 8 000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3028 грн.

Запровадження сплати військового збору для ФОПів

Законопроєкт № 11416-д, що готується до другого читання, передбачає підвищення податків. Зокрема, на час воєнного стану для ФОПів I, II та IV груп єдиного податку вводиться військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня. Для ФОПів III групи єдиного податку військовий збір становитиме 1% від доходу.

Загалом, ставку військового збору планують підвищити з 1,5% до 5%.

Податкове навантаження на ФОПів у 2025 році

Маючи ці вихідні дані, пропонуємо оцінити податкове навантаження на ФОПів у 2025 році.

ФОП І групи:

– Єдиний податок: 302,80 грн (10% від прожиткового мінімуму – 3028 грн).

– Військовий збір: 800 грн (10% від мінімальної заробітної плати – 8000 грн).

– Мінімальний ЄСВ: 1760 грн (22% від мінімальної заробітної плати).

– Загальна сума податків: 2862,80 грн.

ФОП ІІ групи:

– Єдиний податок: 1600 грн.

– Військовий збір: 800 грн (10% від мінімальної заробітної плати – 8000 грн).

– Мінімальний ЄСВ: 1760 грн (22% від мінімальної заробітної плати).

– Загальна сума податків: 4160 грн.

ФОП ІІІ групи:

– Єдиний податок: 3% з ПДВ, 5% без ПДВ.

– Військовий збір: 1% від доходу.

– Мінімальний ЄСВ: 1760 грн (22% від мінімальної заробітної плати).

ФОП IV групи:

– Ставка єдиного податку: залежить від категорії земель та їх розміщення.

– Військовий збір: 800 грн (10% від мінімальної заробітної плати – 8000 грн).

– Мінімальний ЄСВ: 1760 грн (22% від мінімальної заробітної плати).

ФОПи на загальній системі:

– ЄСВ: не менше мінімального розміру – 1760 грн.

– Максимальна база для ЄСВ: 20 мінімальних заробітних плат (160 000 грн).

– Військовий збір: 5%.

– ПДФО: 18%.

Умови несплати ЄСВ ФОПами

Водночас продовжують діяти окремі норми, що дозволяють ФОПам не сплачувати ЄСВ у 2025 році:

– ФОПи, які мають основне місце роботи.

Згідно з Частиною 6 статті 4 Закону про ЄСВ, ФОПи звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо роботодавець сплатив за них хоча б мінімальний страховий внесок за місяць звітного періоду.

– ФОПи на тимчасово окупованих територіях

Згідно з пунктом 9.3 розділу 8 Закону про ЄСВ, платники єдиного внеску, чиє місцезнаходження або місце проживання перебуває на тимчасово окупованій території України, звільняються від виконання обов’язків, визначених статтею 6 цього закону.

База нарахування ЄСВ за відсутності доходу у ФОПа

З 1 січня 2021 року ФОПи на загальній системі оподаткування можуть не сплачувати за себе ЄСВ у разі відсутності прибутку відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ.

Тобто, якщо ФОП не отримав дохід-прибуток у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, він має право самостійно визначити базу нарахування, але не більшу, ніж максимальна величина бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Якщо в певному місяці або навіть році оподаткованого ПДФО та військового збору чистого доходу самозайнятої особи не буде, то вона має право не визначати базу на рахуванні ЄСВ, а отже і не платити ЄСВ за такий період.

Сплата ЄСВ «незалежними професіоналами» та пенсіонерами

З 1 січня 2021 року, фізична особа, що зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, обліковується Державною податковою службою як фізична особа-підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

ФОП-незалежник, який отримує пенсію або соцдопомогу, ЄСВ за себе не сплачуватиме, хоча може і платити за умови добровільної участі у системі

загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У звичайної фізособи, яка здійснює незалежну профдіяльність і статусу ФОПа не має, такої пільги немає.

Також звільняються від сплати ЄСВ за себе:

– ФОПи-пенсіонери, що отримують пенсію за віком або за вислугу років;

– ФОПи, які є особами з інвалідністю.