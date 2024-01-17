Які фактори треба враховувати, обираючи одяг для військового?

Військові костюми це спеціальний одяг, призначений для військових людей, які знаходяться в екстремальних умовах. Він забезпечує захист усього тіла, а також комфорт при необхідному пересуванні.

Раніше, тактична форма розроблялась не для армійських справ. Вона була призначена для співробітників поліціі та інших спецслужб. Тоді у комплект входили:

Куртка

Широкі тактичні штани

Бронежилети

Маски-балаклави

Светри

Термоодяг

Спеціальне взуття

Засоби індивідуального захисту

Його створювали максимально зручним та комфортним. Не дивно, що ці комплектуючі почали використовувати спецрозділи силовиків та військових.

Ось кілька основних видів військового одягу:

Тактичний

Парадний

Зимовий

Літній

Демісезонний

Тактичний костюм https://camotec.ua/kostyumi-c118/ для виконання різних завдань (наприклад тренування, патрулювання та штурм). Це вбрання виготовляється з міцних водонепроникних матеріалів та має багато кишень для тактичного спорядження;

Парадний костюм – для офійційних випадків, таких як церемонії та паради. Виготовляється з вишуканих матеріалів та має строгий крій.

Зимові – для холодних умов та низької температури, робляться з теплих матеріалів (поліестер);

Літні – використовуються в звичайну теплу погоду, зроблені з легких матеріалів (бавовна).

Демісезонні – ідеально підходять для сезону весна-осінь при невеликих холодах, дощу та вітряній погоді.

Військова одежа має ряд певних особливостей, які дещо відрізняються від інших вбирань:

Більш вільний крій, який дозволяє вільні рухи;

Тактична функціональність;

Повітропроникність;

Захищеність від ультрафіолету;

Виготовлення зі спеціальних матеріалів, таких як поліестер або бавовна (також є з нейлону);

Маскувальне забарвлення (камуфляж) допомагає людині залишатися непоміченою;

У військовому костюмі, як правило, багато кишень для спорядження;

Посилені вставки в зоні конечностей. Ці аксесуари забеспечують комфорт у носінні.

Якісний військовий одяг має декілька шарів одежі. Максимальний комфорт і функціональність при застосуванні в бойових умовах має одяг, що складається з трьох шарів:

перший – забезпечує тіло теплом та робить його сухим;

другий – зігріває;

третій – захищає.

Це і є основна концепція пошарового одягання.

Перший шар – потовідведення. Для цього самий оптимальний варіант – тканина Cool Touch. Це можуть бути лонгсліви, футболки поло чи сорочки. Також підійде Polarheat – він не тільки відводить піт, а й ще і зігріває. Тобто, це вже тактичний одяг на низькі температури (термобілизна).

Для другого шару – зігрівання, зазвичай, використовують фліс. Це технологічний матеріал, які почали застосовувати в Україні ще з 14-го року, коли виникали ці потреби. В першу чергу, основне, що треба зігріти – торс.

Третій шар – для штанів та брюк: мембранні тканини, або тканини, які, за рахунок технологій, захищають від зовнішнього впливу.

Не забувайте і про вірно підібраний розмір такої армійської речі. Усе підбирається індивідуально.

Військова форма є важливою частиною екіпірування у польових умовах. Вона допомагає військовослужбовцям виконувати свої обов’язки та захищає від можливих небезпек.