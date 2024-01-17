Які фактори треба враховувати, обираючи одяг для військового?

Військові костюми це спеціальний одяг, призначений для військових людей, які знаходяться в екстремальних умовах. Він забезпечує захист усього тіла, а також комфорт при необхідному пересуванні.
Раніше, тактична форма розроблялась не для армійських справ. Вона була призначена для співробітників поліціі та інших спецслужб. Тоді у комплект входили:
Його створювали максимально зручним та комфортним. Не дивно, що ці комплектуючі почали використовувати спецрозділи силовиків та військових.
Ось кілька основних видів військового одягу:
Тактичний костюм https://camotec.ua/kostyumi-c118/ для виконання різних завдань (наприклад тренування, патрулювання та штурм). Це вбрання виготовляється з міцних водонепроникних матеріалів та має багато кишень для тактичного спорядження;
Парадний костюм – для офійційних випадків, таких як церемонії та паради. Виготовляється з вишуканих матеріалів та має строгий крій.
Зимові – для холодних умов та низької температури, робляться з теплих матеріалів (поліестер);
Літні – використовуються в звичайну теплу погоду, зроблені з легких матеріалів (бавовна).
Демісезонні – ідеально підходять для сезону весна-осінь при невеликих холодах, дощу та вітряній погоді.
Військова одежа має ряд певних особливостей, які дещо відрізняються від інших вбирань:
Якісний військовий одяг має декілька шарів одежі. Максимальний комфорт і функціональність при застосуванні в бойових умовах має одяг, що складається з трьох шарів:
Це і є основна концепція пошарового одягання.
Перший шар – потовідведення. Для цього самий оптимальний варіант – тканина Cool Touch. Це можуть бути лонгсліви, футболки поло чи сорочки. Також підійде Polarheat – він не тільки відводить піт, а й ще і зігріває. Тобто, це вже тактичний одяг на низькі температури (термобілизна).
Для другого шару – зігрівання, зазвичай, використовують фліс. Це технологічний матеріал, які почали застосовувати в Україні ще з 14-го року, коли виникали ці потреби. В першу чергу, основне, що треба зігріти – торс.
Третій шар – для штанів та брюк: мембранні тканини, або тканини, які, за рахунок технологій, захищають від зовнішнього впливу.
Не забувайте і про вірно підібраний розмір такої армійської речі. Усе підбирається індивідуально.
Військова форма є важливою частиною екіпірування у польових умовах. Вона допомагає військовослужбовцям виконувати свої обов’язки та захищає від можливих небезпек.