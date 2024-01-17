18.01.2024 01:28

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Які фактори треба враховувати, обираючи одяг для військового?

17.01.2024

Руслан Іннак

75

Новини, Суспільство, Україна

Поширити:

Військові костюми це спеціальний одяг, призначений для військових людей, які знаходяться в екстремальних умовах. Він забезпечує захист усього тіла, а також комфорт при необхідному пересуванні.

Раніше, тактична форма розроблялась не для армійських справ. Вона була призначена для співробітників поліціі та інших спецслужб. Тоді у комплект входили:

  • Куртка
  • Широкі тактичні штани
  • Бронежилети
  • Маски-балаклави
  • Светри
  • Термоодяг
  • Спеціальне взуття
  • Засоби індивідуального захисту

Його створювали максимально зручним та комфортним. Не дивно, що ці комплектуючі почали використовувати спецрозділи силовиків та військових.

Ось кілька основних видів військового одягу:

  • Тактичний
  • Парадний
  • Зимовий
  • Літній
  • Демісезонний

Тактичний костюм https://camotec.ua/kostyumi-c118/ для виконання різних завдань (наприклад тренування, патрулювання та штурм). Це вбрання виготовляється з міцних водонепроникних матеріалів та має багато кишень для тактичного спорядження;

Парадний костюм – для офійційних випадків, таких як церемонії та паради. Виготовляється з вишуканих матеріалів та має строгий крій.

Зимові – для холодних умов та низької температури, робляться з теплих матеріалів (поліестер);

Літні – використовуються в звичайну теплу погоду, зроблені з легких матеріалів (бавовна).

Демісезонні – ідеально підходять для сезону весна-осінь при невеликих холодах, дощу та вітряній погоді.

Військова одежа має ряд певних особливостей, які дещо відрізняються від інших вбирань:

  • Більш вільний крій, який дозволяє вільні рухи;
  • Тактична функціональність;
  • Повітропроникність;
  • Захищеність від ультрафіолету;
  • Виготовлення зі спеціальних матеріалів, таких як поліестер або бавовна (також є з нейлону);
  • Маскувальне забарвлення (камуфляж) допомагає людині залишатися непоміченою;
  • У військовому костюмі, як правило, багато кишень для спорядження;
  • Посилені вставки в зоні конечностей. Ці аксесуари забеспечують комфорт у носінні.

Якісний військовий одяг має декілька шарів одежі. Максимальний комфорт і функціональність при застосуванні в бойових умовах має одяг, що складається з трьох шарів:

  • перший – забезпечує тіло теплом та робить його сухим;
  • другий – зігріває;
  • третій – захищає.

Це і є основна концепція пошарового одягання.

Перший шар – потовідведення. Для цього самий оптимальний варіант – тканина Cool Touch. Це можуть бути лонгсліви, футболки поло чи сорочки. Також підійде Polarheat – він не тільки відводить піт, а й ще і зігріває. Тобто, це вже тактичний одяг на низькі температури (термобілизна).

Для другого шару – зігрівання, зазвичай, використовують фліс. Це технологічний матеріал, які почали застосовувати в Україні ще з 14-го року, коли виникали ці потреби. В першу чергу, основне, що треба зігріти – торс.

Третій шар – для штанів та брюк: мембранні тканини, або тканини, які, за рахунок технологій, захищають від зовнішнього впливу.

Не забувайте і про вірно підібраний розмір такої армійської речі. Усе підбирається індивідуально.

Військова форма є важливою частиною екіпірування у польових умовах. Вона допомагає військовослужбовцям виконувати свої обов’язки та захищає від можливих небезпек.

Теги: одяг, форма

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні


© 2014-2023. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах