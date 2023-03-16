Які ціни на овочі та фрукти на ринку у Тернополі

На ринку у Тернополі вже можна придбати несезонні овочі та фрукти. Ціни на деякі з них, м’яко кажучи, можуть шокувати. Ціни «кусаються» не лише на імпортні товари, а і на українські, які подорожчали у кілька разів.

Журналісти “20 хвилин” дізналися, як змінилися ціни на ринку та що вже можна купити.

Ціни на деякі овочі продовжують зростати. Ми побували на овочевому ринку у четвер, 16 березня. Ми порівняли, які ціни були минулого місяця. Як ми помітили, ціни на деякі овочі змінилися. Багато українських товарів подорожчали. З’явилися і несезонні ягоди.

Морква та цибуля подорожчали

Як ми помітили, вартість моркви та жовтої цибулі змінилися. Якщо 16 лютого моркву продавали по 30 грн за кілограм, то тепер вона коштує 35-40 грн. Лише за місяць ціна зросла на 10 гривень!

Жовта ріпчаста цибуля, яка минулого року коштувала всього 8-10 гривень, вже подорожчала у 4-5 разів. Наразі її вартість від 40 грн за кілограм (дрібна цибуля) та сягає 55 гривень. Ще місяць тому вартість була 40-45 гривень.

Звучить абсурдно, але кілограм цибулі вже фактично зрівнявся з вартістю на імпортні банани, ківі та деякі цитрусові!

До порівняння, незважаючи на інфляцію та непросту ситуацію в країні вартість деяких овочів не змінилась, а то і подешевшала. Так картопля минулого року коштувала в середньому 10-12 гривень за кілограм. Тепер вона коштує 7-10 гривень. Якщо ж купувати її сіткою, то вартість може бути і 5 гривень за кілограм.

Ціни можуть продовжувати зростати

Експерти очікують, що до травня вартість цибулі може зрости ще на 30%. Про це заявив аналітик країнського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко у ефірі телемарафону.

Ціна на цибулю зростає навіть незважаючи на те, що її імпорт у лютому зріс у 2,5 раза порівняно із січнем.

Продавці на ринку також впевнені, що ціни на деякі овочі будуть зростати.

Через війну був поганий урожай, цибулю, моркву вирощують на півдні України, – розповів один з продавців. – Дешевих помідорів цього року теж може не бути.

Вже є несезонні товари

На прилавках ми помітили і несезонні овочі та фрукти. Кабачки продають по 90 гривень за кілограм. Рання капуста коштує 70 гривень.

Вже з’явилась імпортна полуниця. Ціна на неї – від 250 до 400 гривень за кілограм. Продавці нахвалюють ягоду, однак охочих купити її не багато.

Мало купують, багато чекають нашу місцеву. Беруть по 100-200 грамів, щоб покуштувати, – каже продавчиня.

Щоб не відлякувати потенційних покупців – ціну вказують за 100 грамів.

Які ціни на овочі та фрукти

Ми дізналися актуальні ціни на ринку. На один і той самий товар у різних продавців ціни відрізняються. Тож якщо пошукати – можна знайти трохи дешевше.

Актуальні ціни дивіться на інфографіці: