Як зміниться тариф на електроенергію з 1 грудня?

В Україні діють одразу кілька тарифів на електроенергію. Для більшості з 1 грудня вартість струму не зміниться і складе 4,32 грн за кВтг-год.

Для тих, хто має електричне опалення вартість становитиме 2,64 грн. під час опалювального сезону (до квітня включно) вартість струму буду меншою. Постанова Кабміну передбачає знижену ціну для тих, хто встановив електроопалювальні установки з дотриманням вимог законодавства.

такі споживачі з 1 жовтня по 30 квітня сплачуватимуть за електроенергію по 2,64 грн/кВт∙год, але за умови, що протягом місяця буде використано не більше 2000 кВт-год. Якщо споживання буде вищим, треба буде заплатити по 4,32 грн за кВт-год.

Платити менше за електроенергію вийде власникам багатозонного лічильника. Так, з двозонним тарифом в період з 23.00 до 07.00 можна платити за струм вдвічі менше: 2,16 грн. А з тризонним лічильником діють три тарифи: з 23.00 до 07.00 (нічний) – 1,728 грн за кВт-год; з 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (напівпіковий) – 4,34 грн за кВт-год; з 8:00-11:00/20:00-22:00 (піковий) – 6,48 грн за кВт-год.

Тризонний лічильник варто встановлювати тільки якщо у вас значне споживання і ви можете контролювати період споживання, наприклад, не користуватись струмом з 08.00 до 11.00 та з 20.00 до 22.00.