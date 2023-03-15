Як збирати березовий сік без шкоди для дерева та не отримати штраф: настанови жителям Тернопільщини

Березень-квітень – час збору березового соку. Цей природний напій – джерело здоров’я та доброго самопочуття. У його складі є важливі мікроелементи, дубильні речовини і органічні кислоти. Тому в цей період жителі Тернопільщини активно добувають рідину та роблять з неї корисні напої.

Де заборонений збір та яка за це відповідальність розповів Файному місту державний інспектор з охоронного середовища в Тернопільській області Олександр Вітряк.

В Україні збір березового соку регульований. Для того, щоб збирати його в лісі, слід отримати дозвіл – «лісовий квиток», який видають у регіонах, де практикують промислову заготівлю.

Для заготівлі березового соку, перш за все його користувачі можуть зібрати в відведених для цього ділянках. На основі лісового квитка, який видається на ті ділянки, на яких заготовлюється березовий сік. В містах і населених пунктах, така діяльність заборонена. Це є порушенням порядку правил благоустрою і за це передбачено покарання. Така неконтрольована заготівля соку у містах – призводить до пошкодження дерев. Через ті рани проходять різні інфекційні захворювання в деревах, і вже починається гниття рослини. Саме це послаблює біологічну стійкість дерев, яка в подальшому призведе до всихання берез, – наголошує Олександр Вітряк, державний інспектор з охоронного середовища в Тернопільській області.

Де заборонено добувати березовий сік?

Заготівля березового соку у межах населеного пункту, на територіях парків, скверів, зелених зон є порушенням пункту 4.2 Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах. Відповідальність передбачена статтею 152 КУпАП та тягне за собою накладення адміністративного штрафу від 340 грн. до 1700 грн.

З метою недопущення незаконного збору березового соку, працівники Державної екологічної інспекції проводять рейдові перевірки із залученням громадських інспекторів з охорони довкілля.

Кожного тижня проводяться рейди, де шукають зловмисників, які пошкоджують дерева. Адже під час заготівлі березового соку можуть просвердлити дірку, а можуть зробити велику загубку, і цими діями призвести до ступеню припинення росту дерева. За це покарання будуть значно більшими. Порушників не так легко знати, адже неможливо застати їх на «гарячому», – додає Олександр Вітряк.

Як отримати лісовий квиток?

Тернопільські лісівники наголошують, що право заготівлі соку мають постійні користувачі лісових угідь (лісгоспи), а також підприємці, які отримують для цього «лісовий квиток». Такий документ дає право для добування соку у строго відведених місцях та з дотриманням встановлених правил заготівлі. Видача «лісового квитка» передбачена ст. 69 Лісового Кодексу України. За недотримання даних вимог порушників чекатиме покарання згідно ст.70 КУпАП.

На добування березового соку постійні лісокористувачі видають квиток. Діяльність можна проводити на спеціально відведених ділянках, які в подальшому за 10 років будуть вирубуватись.

Форма і порядок видачі Лісового квитка визначені Порядком видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761.

Згідно з цією постановою, Лісовий квиток для заготівельника виписується лісогосподарським підприємством, на території якого проводиться заготівля другорядних лісових ресурсів, після сплати заготівельником нормативного збору до місцевого бюджету. Розмір нормативного збору за користування другорядними лісовими ресурсами визначається обласною радою і затверджується облдержадміністрацією. Наразі Держкомлісгосп України розробляє розміри єдиних нормативних зборів на заготівлю кожного виду лісових ресурсів.

За даними Урядового кур’єра, лісовий квиток видається власником лісів або постійним лісокористувачем для:

заготівлі другорядних лісових матеріалів;

здійснення побічних лісових користувань;

використання корисних властивостей лісів на умовах короткострокового тимчасового користування.

При виявленні порушень природоохоронного законодавства просимо повідомляти Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області: (0352) 25-95-82 та структурні підрозділи ГУ Національної поліції в Тернопільській області за тел. 102.