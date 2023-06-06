Як збільшити страховий стаж?

Громадяни України мають змогу збільшити страховий стаж чи розмір майбутньої пенсії за допомогою добровільних пенсійних внесків. Сплатити такі внески можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Загалом особа може самостійно визначати розмір таких внесків. Проте для зарахування повного місяця страхового стажу сума добровільного внеску повинна має не меншою від розміру мінімального страхового внеску. Ця сума становить 22% від мінімальної заробітної плати, на сьогодні — 1 474 грн