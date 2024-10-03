Як зберегти здоров’я очей: поради тернопільський лікарів

За інформацією ВООЗ, різні розлади органів зору або сліпоту мають як мінімум 2,2 мільярда людей у світі. Із них, щонайменше мільярд осіб, страждає від порушень, виникнення яких можна було би попередити або вчасно усунути.

Для попередження захворювань очей, варто насамперед дотримуватися здорового способу життя: займайтеся спортом, приділяйте час фізичній активності, намагайтеся раціонально і збалансовано харчуватися, регулярно проходити профогляди. Не забувайте контролювати масу тіла, бо зайві кілограми можуть спричинити появу цукрового діабету й інших захворювань. Це може впливати на погіршення зору й навіть його повну втрату. Також варто відмовитись від поганих звичок.

Захищайте очі від сонячних променів. Уникайте споглядання прямо на сонце, оскільки це може завдати непоправної шкоди зору. Використовуйте якісні сонцезахисні окуляри, щоби мінімізувати шкідливий вплив ультрафіолетових променів на очі.

Дотримуйтеся правил особистої гігієни та гігієни зору. Використовуйте засоби для корекції зору (окуляри та/або контактні лінзи), лише за рекомендацією та призначенням лікаря. Не забувайте періодично консультуватися з лікарем щодо їхньої заміни. Мийте руки перед тим, як одягати чи знімати контактні лінзи. Якщо довго працюєте перед комп’ютером, — давайте очам відпочити та виконуйте гімнастику для очей.

Спробуйте застосувати правило «20–20–20»: кожні двадцять хвилин дивіться вперед на відстань 20 метрів упродовж 20 секунд. Найоптимальніша відстань між очима й екраном монітора — від 40 до 75 см. Спробуйте також налаштувати розмір шрифту так, щоб очам було комфортно працювати», – кажуть медики.

Лікарі також наголошують, що особливу увагу треба приділяти зору дітей. Адже малюки рідко скаржаться на проблеми з очима. Однак, варто насторожитися, якщо дитина сидить близько біля телевізора або монітора, або тримає телефон близько до обличчя. Насторожити має і те, якщо дитина часто блимає, розтирає очі й має помітні ознаки косоокості або на фотографіях зіниці висвічуються білим кольором.