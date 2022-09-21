Цього року осінь в Україні почалася доволі холодно і волого, а попереду ще декілька місяців дощів, вітрів, а згодом і морозів. Зима набагато ближче, ніж нам здається.
І хоч незабаром стартує опалювальний сезон, цього року він буде холодшіним, ніж зазвичай. Тому варто вже зараз подумати над тим, як зробити так, щоб вдома було тепло і затишно при будь-яких обставинах.
Можна, звичайно, запастись пледами, теплими піжамами і завести 2-3 котів, щоб грітись разом. Але є ще декілька простих способів зробити так, щоб тепло якомога довше зберігалось в оселі. Добірка лайфхаків, які не лише збережуть тепло вдома оселях, але й допоможуть зекономити на опаленні.
Не перекривайте дорогу теплу
Радіаторні екрани, довгі штори чи жалюзі, невдало розставленні меблі та інші речі, розташовані перед радіаторами, поглинають до 20% теплової енергії. Тому варто пересвідчитись, що впритул до батареї не розміщено нічого зайвого, а штори можна підняти і покласти на підвіконння, якщо це можливо.
Заклейте щілини у вікнах
Біля 40% тепла, що надходить в приміщення, втрачається взимку через щілини у вікнах. Погодьтесь, це дуже велика цифра! Елементарні заходи з теплоізоляції допоможуть підвищити температуру в квартирі на 4-5° С.
Чим заклеїти вікна? Існує спеціальний скотч для вікон, який на відміну від звичайного, не залишає плям на рамах та склі. Можна також використати паролон чи спеціальну рідину – герметик, але з цими матеріалами працювати трохи складніше.
Використайте фольгу
Наклейте фольгу на обидві сторони ДСП та розмістіть на стіні за батареєю. Це підвищить тепловіддачу радіатора на 20%. При цьому витрати на опалення приміщення зменшуються на 4%.
Провітрюйте приміщення правильно
Через привідчинені впродовж багатьох годин вікна у напівзакритому положенні значно втрачається тепло. Тому краще періодично відкривати вікна навстіж і провітрювати приміщення упродовж 10-15 хвилин.
Закривайте двері в під’їзді
Тепловтрати через відкриті двері та розбиті вікна в під’їзді становлять 5-15% від сумарних теплових втрат будинку. Тому поговоріть з сусідами, при потребі відремонтуйте вхідні двері так, щоб вони щільно закривались. Те саме стосується і вікон у під’їзді.
Використовуй жалюзі
Жалюзі, ролети або короткі штори (такі, що не закривають баатреї) допоможуть скоротити на 8-15% втрати тепла, яке виходить через скло.
Не сушіть одяг на батареях
Не накривайте опалювальні прилади та не використовуйте їх для сушіння одягу чи взуття. Це стосується як радіаторів, так і обігрівачів. По-перше, це завадить теплу рівномірно розходитись приміщенням, а по-друге, це шкодить оібігрівачу.