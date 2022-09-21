Цього року осінь в Україні почалася доволі холодно і волого, а попереду ще декілька місяців дощів, вітрів, а згодом і морозів. Зима набагато ближче, ніж нам здається.

І хоч незабаром стартує опалювальний сезон, цього року він буде холодшіним, ніж зазвичай. Тому варто вже зараз подумати над тим, як зробити так, щоб вдома було тепло і затишно при будь-яких обставинах.

Можна, звичайно, запастись пледами, теплими піжамами і завести 2-3 котів, щоб грітись разом. Але є ще декілька простих способів зробити так, щоб тепло якомога довше зберігалось в оселі. Добірка лайфхаків, які не лише збережуть тепло вдома оселях, але й допоможуть зекономити на опаленні.