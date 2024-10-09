Як заплатити за інтернет в Тернополі та області

Пройшли ті часи, коли за інтернет потрібно було платити на пошті або у касі банку — сучасні технології дають змогу швидко та безпечно зробити поповнення онлайн. Це можна зробити з будь-якого пристрою та у будь-який час доби, на вихідні або на свята. Розглянемо популярні способи онлайн-оплати інтернету в Тернополі та області, які дозволять уникнути черг та заощадити час.

Поповнення через онлайн-банкінг

Більшість українських банків пропонують можливість здійснити оплату за інтернет через мобільний застосунок або сайт. Щоб скористатися цією послугою, вам необхідно:

Авторизуватися в системі інтернет-банкінгу (наприклад, Приват24, Ощад 24/7, Monobank, Sense SuperApp або ін.)

Перейти до розділу “Платежі”.

Вибрати свого інтернет-провайдера зі списку доступних.

Вказати необхідні реквізити (номер договору з провайдером, суму платежу).

Підтвердити оплату.

Якщо ви не маєте застосунку свого банку, завантажте його через Google Play або App Store. Далі потрібно пройти реєстрацію та верифікацію (підтвердити вашу особу).

Поповнення через кабінет на сайті провайдера

Для поповнення інтернету через особистий кабінет на сайті провайдера потрібна реєстрація. Після створення облікового запису ви зможете здійснювати онлайн-оплату в кілька кроків:

Авторизуйтесь в кабінеті за допомогою логіну та пароля.

Перейдіть до розділу оплати послуг.

Виберіть зручний спосіб оплати — банківською карткою, через інтернет-банкінг, електронним гаманцем тощо.

Вкажіть суму платежу.

Підтвердьте транзакцію.

Поповнення через онлайн-сервіси оплат

Існують спеціальні платіжні сервіси, які дають змогу легко оплачувати інтернет, комунальні послуги та інші рахунки онлайн. Процес оплати зазвичай виглядає так:

Перехід на сайт сервісу та вибір свого провайдера зі списку доступних.

Введення реквізитів картки та суми платежу.

Підтвердження транзакції.

Як правило, для користування платіжними сервісами не обов’язково реєструватися. Наприклад, iPay.ua надає можливість оплати інтернету без реєстрації: достатньо відкрити сторінку https://www.ipay.ua/ua/bills/internet, обрати фільтр “Тернопільська область”, вибрати свого провайдера із запропонованих та оплатити потрібну суму карткою.

Автоматичне списання коштів

Деякі банки та платіжні сервіси пропонують автоматичне списання коштів для оплати інтернету. Так, після короткої реєстрації на iPay.ua, що займе 2 хвилини, ви зможете налаштувати автосписання за потрібним вам графіком. Це дуже зручно — після підключення послуги вказана сума щомісячно зніматиметься з вашої картки для оплати інтернету, і ви точно не будете пропускати платежі.

Якщо ж вам потрібно терміново поповнити інтернет-рахунок, а доступу до інтернету немає, можна скористатися терміналом самообслуговування. У Тернополі та області є безліч терміналів EasyPay, City24, 24nonStop та ін. Їх зазвичай можна знайти у торговельних центрах та супермаркетах.