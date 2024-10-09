Як заплатити за інтернет в Тернополі та області

Пройшли ті часи, коли за інтернет потрібно було платити на пошті або у касі банку — сучасні технології дають змогу швидко та безпечно зробити поповнення онлайн. Це можна зробити з будь-якого пристрою та у будь-який час доби, на вихідні або на свята. Розглянемо популярні способи онлайн-оплати інтернету в Тернополі та області, які дозволять уникнути черг та заощадити час.
Більшість українських банків пропонують можливість здійснити оплату за інтернет через мобільний застосунок або сайт. Щоб скористатися цією послугою, вам необхідно:
Якщо ви не маєте застосунку свого банку, завантажте його через Google Play або App Store. Далі потрібно пройти реєстрацію та верифікацію (підтвердити вашу особу).
Для поповнення інтернету через особистий кабінет на сайті провайдера потрібна реєстрація. Після створення облікового запису ви зможете здійснювати онлайн-оплату в кілька кроків:
Існують спеціальні платіжні сервіси, які дають змогу легко оплачувати інтернет, комунальні послуги та інші рахунки онлайн. Процес оплати зазвичай виглядає так:
Як правило, для користування платіжними сервісами не обов’язково реєструватися. Наприклад, iPay.ua надає можливість оплати інтернету без реєстрації: достатньо відкрити сторінку https://www.ipay.ua/ua/bills/internet, обрати фільтр “Тернопільська область”, вибрати свого провайдера із запропонованих та оплатити потрібну суму карткою.
Деякі банки та платіжні сервіси пропонують автоматичне списання коштів для оплати інтернету. Так, після короткої реєстрації на iPay.ua, що займе 2 хвилини, ви зможете налаштувати автосписання за потрібним вам графіком. Це дуже зручно — після підключення послуги вказана сума щомісячно зніматиметься з вашої картки для оплати інтернету, і ви точно не будете пропускати платежі.
Якщо ж вам потрібно терміново поповнити інтернет-рахунок, а доступу до інтернету немає, можна скористатися терміналом самообслуговування. У Тернополі та області є безліч терміналів EasyPay, City24, 24nonStop та ін. Їх зазвичай можна знайти у торговельних центрах та супермаркетах.