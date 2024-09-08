Як вижити на 6 тисяч гривень на місяць? Запитайте молодих вчителів

Понад 2 тисячі опитаних вчителів хочуть залишити професію. Основна причина — низька заробітна плата.

За даними Мінекономіки, середня заробітна плата працівників освітньої сфери — 12 649 гривень. Education.ua дослідив, що у вчителів-новачків у професії цей показник майже вдвічі менший — 6 693,9 гривень, що практично на рівні мінімальної зарплати.

Стрес, гроші та паперова робота: що не влаштовує вчителів у їхній роботі

Моніторингове дослідження Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» 2023 року, яке охопило близько 54 тисячі вчителів, показало, що в найближчі 2 роки 4,5 % освітян планують змінити сферу діяльності. 52,2 % цих вчителів як причину ймовірного звільнення називають низьку заробітну плату. Серед інших мотивів — відчуття постійного стресу, професійного вигорання та бюрократизація.

Освіта — найменш оплачувана галузь економіки

Моніторинговий звіт Мінекономіки не дає приводу порадіти високим зарплатам українців, та працівники сфери освіти отримують найменше з усіх: середня зарплата освітян за перший квартал 2024 року склала 12 649 гривень. Освітянам платять менше за працівників сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

Також серед усіх галузей саме працівники освіти мають найменший ріст заробітної плати — зарплати освітян зросли лише на 1 593 гривні, або ж на 14 % до показників 2023 року.

Гроші в школі: як нараховують зарплату вчителям

Education.ua дослідив, як нараховується зарплата вчителів та від яких складників залежить її розмір. Зарплата вчителів складається з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.

Додатково до базового окладу педагоги отримують доплати, передбачені законодавством за різноманітну роботу.

Для підвищення мотивації до роботи вчителям нараховують надбавки, зокрема за стаж, сертифікацію, престижність праці, знання та використання іноземної мови та складність роботи. Ці надбавки нараховуються у розмірі 10–50 % від базового окладу, тобто додатково вчителі отримують до окладу та доплат від 600 до 2 500 гривень за кожним пунктом, залежно від стажу роботи та категорії вчителя.

Та одна з проблем оплати праці вчителів у тому, що хоча перелік добавок і надбавок вражає кількістю пунктів, деякі з них фінансуються на розсуд місцевих бюджетів. Тому зарплата вчителів навіть при однаковому навантаженні може різнитися по регіонах.

Молоді вчителі отримують майже мінімалку

За розрахунками Education.ua, молодий вчитель математики, який щойно розпочав роботу після закінчення бакалаврату, отримує 6 693,9 гривень. Адже такому вчителю навряд чи одразу довірять класне керівництво або нададуть надбавку за вчене звання.

Тарифна ставка (ЄТС) станом на 1 січня 2024 року — 3 195 гривень. Тарифний коефіцієнт для вчителя без категорії після бакалаврату з 10 тарифним розрядом — 1,82. Підвищення на 10 %, яке гарантує постанова КМУ № 22 від 11.01.2018 . Надбавка за престижність праці та доплата за перевірку зошитів — по 15 %. Податок та військовий збір — 18 % + 1,5 %.

Розрахунок зарплати вчителя зі стажем до 3-х років: (6 396,5 + 30 %) – 19,5 % = 6 693,9, де 6 396,5 гривень — це базовий оклад, а 6 693,9 гривень — зарплата «на руки» після вирахування податків та військового збору.

Отже, заробітна плата вчителя без досвіду майже вдвічі менша за середню зарплату у цій сфері 12 649 гривень, яку вказує Мінекономіки.

У поточному році вчителям не слід розраховувати на підвищення зарплати, адже наразі на це в державі бракує коштів.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань освіти Сергія Бабака, «щоб підняти зарплати вчителів у 2 рази, потрібно додатково 100 млрд гривень, а весь державний бюджет Україні зараз іде на потребу Збройних сил».