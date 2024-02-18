Як вибрати робочий телефон

Телефон сьогодні є одним з найважливіших пристроїв для роботи. Мало того, багато компаній не були б успішними, якби не телефон, який дозволяє постійно дистанційно спілкуватися з клієнтами. Робочий телефон – це номер і трубка, які ви використовуєте лише для дзвінків, пов’язаних із роботою. Це може бути стаціонарний телефон в офісі або мобільний телефон, який забезпечує зв’язок у дорозі. Яку б форму не мав ваш робочий телефон, він ніколи не використовується для особистих дзвінків, текстових чи електронних листів. Найкращі телефони для роботи ви знайдете тут https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/mobilnye_telefony_dlya-rabotu.html.

Плюси робочих телефонів

Нижче наведено переваги робочих телефонів:

Рівновага між роботою та особистим життям. Основна причина, чому люди купують робочий телефон, відповідно до нашого досвіду, це те, що він дозволяє їм підтримувати здорову рівновагу між роботою та особистим життям. Якщо у вас лише один телефон, ви, по суті, готові працювати 24/7. Клієнти та інші співробітники можуть зв’язуватися з вами незалежно від того, перебуваєте ви в офісі, на сімейних святах чи відпочиваєте біля басейну. Це неймовірно ускладнює вимикання, і якщо ви постійно перебуваєте в робочому режимі, це може погіршити якість виконаної роботи.

Віддалена робота. Мобільні телефони компанії дозволяють співробітникам працювати віддалено. Це корисно для компаній, які мають привілеї працювати вдома, для співробітників, яким потрібно бути за викликом, або для несподіваних життєвих ситуацій.

Сумісність. Надавши своїм співробітникам робочий телефон, ви отримаєте однакове програмне та апаратне забезпечення для всіх, забезпечуючи сумісність між пристроями.

Особиста конфіденційність. Зберігати конфіденційність особистої інформації дуже важливо, особливо в сучасному технологічному середовищі. Маючи робочий і особистий телефони окремо, ви можете захистити особисті дані своїх людей, переконавшись, що вони мають окремий телефон для роботи. Це дозволяє їм надати спеціальний робочий номер, зберігаючи свій особистий номер телефону конфіденційним і, отже, захищеним від клієнтів і витоку даних.

Цілодобовий доступ. Працівники, які потребують чергування, можуть отримати переваги від наявності мобільного телефону компанії. Телефон із попередньо завантаженим програмним забезпеченням і контактами надає працівникам цілодобовий доступ до всього, що їм може знадобитися.

Що шукати в бюджетному смартфоні для офісної роботи

Вибираючи бюджетний смартфон для роботи в офісі, слід пам’ятати про кілька основних факторів:

Продуктивність. Вам знадобиться смартфон із достатньо потужним процесором для виконання базових офісних завдань, таких як електронна пошта, перегляд вебсторінок і обробка текстів.

Термін служби батареї. Вам також знадобиться смартфон із тривалим часом роботи батареї, щоб ви могли працювати продуктивно протягом дня.

Дисплей. Великий дисплей із високою роздільною здатністю полегшить перегляд документів і електронних листів.

Камера. Хороша камера також важлива, щоб ви могли фотографувати документи чи презентації.

Наявність робочого телефону та особистого телефону допоможе уникнути зайвих проблем. Вони дозволяють вам розділити роботу й дім, створюючи правильний настрій для спілкування з клієнтами в робочий час. Наявність робочого телефону також допоможе вам завжди працювати професійно, ігноруючи особисті дзвінки та приділяючи повну увагу клієнтам.