Як вибрати мобільний кондиціонер

Комфортний мікроклімат створює зручні умови для роботи та відпочинку. Якщо немає можливості встановлення спліт-системи, її замінить мобільний кондиціонер. Такий прилад — гарне рішення для організації клімат-контролю в невеликих приміщеннях різного призначення (офіс, торговельні зали, заміські будинки). Але перш ніж купувати обладнання, рекомендується ознайомитися з видами та характеристиками моделей.

Відмінність між кондиціонером і спліт-системою

Ці типи кліматичного обладнання відрізняються конструкцією. Спліт-система складається з двох блоків. Перший, зовнішній, монтується на фасаді будівлі. Він відповідає за відвід теплого повітря та конденсату назовні. Внутрішній блок монтується всередині приміщення. Його функція — охолодження або нагрівання (при наявності такої опції) кімнатного повітря.

У мобільних приладів один блок, в якому міститься все й одразу. Через портативний кондиціонер тепле повітря проводиться на вулицю по гнучкому шлангу. А конденсат збирається у спеціальному піддоні, встановленому в нижній частині корпуса.

Експлуатаційні нюанси

Мобільний кондиціонер простий у монтажі, його легко встановити самостійно. Єдина складність — знайти місце для виводу шланга. Тут можна піти двома шляхами:

Через вікно. У цьому випадку фіксація здійснюється за допомогою адаптера, який утримує створи вікна від перетискання гнучкої трубки. Долучити спеціальну вставку. Вона виробляється з оргскла, прозорого пластика чи тканини, що не продувається. Таку вставку можна придбати в профільній торговельній точці.

Недолік першого способу — наявність щілин, через які в кімнату проникають повітря, пил та вуличні звуки. Другий варіант зручніший, тут гнучкий шланг проходить через отвір, призначений саме для нього. Але ускладнення може викликати пошук такої вставки потрібного розміру.

Особливості портативних кондиціонерів

Мобільні охолоджувачі повітря представлені різноманіттям моделей. Вони відрізняються вагою, габаритними розмірами, кількістю опцій та іншими параметрами. Але всі прилади легко транспортувати та переміщувати. Для пересування по кімнаті конструкція передбачає наявність коліщат. Мобільність обмежується тільки довжиною гнучкого шланга, який повинен бути біля вікна.

Розміри та вага портативних кондиціонерів залежать від їх потужності. У середньому, маса приладів складає 19–50 кг. Прості моделі працюють виключно на охолодження, більш ускладнені облаштовані опціями обігріву, вентиляції й осушення повітря. Конденсат, який збирається в піддоні кондиціонера, потрібно зливати вручну. У багатьох моделей є індикатор, що повідомляє про заповнення резервуара. Деякі прилади мають функцію автоматичного випаровування — в них зливати конденсат не потрібно.