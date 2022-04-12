5 квітня президент підписав законопроект 7190, яким, зокрема, скасовуються митні платежі на ввезення автівок з-за кордону. Це правило поширюються на імпорт легкових авто, кузовів до них, причепів, напівпричепів, мотоциклів, автівок, призначених для перевезення 10 осіб i більше, а також вантажівок.

Автівки можна ввозити з будь-якої країни, крім Росії та Білорусі. Пільга також не застосовується для авто, які мають походження з вказаних країн. Про нюанси законодавчих новацій в колонці для НВ розповіла Віта Мірошниченко, керівник практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні.

Якщо ви бажаєте придбати та ввезти в Україну авто з іноземною реєстрацією для власних потреб, варто враховувати всі вимоги та обмеження, які передбачає новий закон, а також умови воєнного стану.

1. Військовозобов’язані чоловіки не зможуть виїхати за кордон для придбання авто. Чоловіки віком 18−60 років можуть перетинати кордон для імпорту авто лише у випадку, коли це авто є гуманітарною допомогою або буде передаватись на потреби ЗСУ чи інших військових формувань. Машину для власних потреб можна придбати через довірену особу, не перетинаючи кордон.

2. Лише фізичні особи зможуть скористатися податковими та митними пільгами. Бізнес буде і надалі сплачувати за розмитнення авто. Пільга у вигляді звільнення від сплати мита, податку на додану вартість та акцизного податку застосовується лише у випадку імпорту транспортних засобів фізичними особами.

3. Залишаються додаткові витрати. Збір у Пенсійний Фонд України (3−5% залежно від вартості автомобіля), збір за постановку на облік у сервісному центрі (до 1 000 грн — за послуги сервісного центру при реєстрації автомобіля, державний номерний знак та бланк технічного паспорта), страхування авто (від 350 грн і більше залежно від об’єму двигуна, місця реєстрації, наявності знижок та інших чинників) та витрати на митного брокера, але додатково чекаємо офіційних роз’яснень щодо можливості митного оформлення без звернення до митного брокера.

4. Потрібно зважати на екологічні стандарти. Для легкових авто залишаються Євро-2, а для вантажівок та автобусів — Євро-5. Для підтвердження цих стандартів у вас має бути сертифікат відповідності, який необхідний для державної реєстрації автомобіля в Сервісному центрі МВС.

5. Ускладнена логістика. Через заблоковане морське сполучення на сьогодні немає можливості доставити автомобілі із США, Кореї чи Грузії, але ланцюги постачання стрімко змінюються, тому для імпорту авто із США існує можливість ввезення транзитом через країни ЄС із подальшим митним оформленням в Україні.

Зараз авто із США постачають у митні порти Румунії і Польщі, звідки автівки транзитом прямують до України. Також можна розглянути транзит авто до України в трейлері з Туреччини або Болгарії. Варто зважити на те, що при транзиті, наприклад, до Румунії чи Польщі, податки не сплачуються, але є низка платежів у порту — за розвантаження з контейнера, оформлення транзитної митної декларації, оформлення гарантії тощо.

Чому це вигідно державі

Надходження до бюджету від митниці значно зменшились у період воєнного стану, і можливість безкоштовно розмитнювати авто лише збільшить цю різницю. Однак безкоштовно ввезені автівки допоможуть у подальшому наповнювати бюджет нашої країни завдяки зборам із палива, створенню додаткового попиту на ремонтні роботи та обслуговування автівок для задоволення операційних потреб підприємств.