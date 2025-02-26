Як впливає сплата єдиного соціального внеску на розмір пенсійної виплати?

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов’язкового державного страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі.

Як повідомили у головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області, загальні положення, що визначають порядок збору ЄСВ, встановлені Законом України від 8 липня 2010 року “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Законом України встановлено розмір мінімального страхового внеску, який підлягає сплаті щомісяця.

Мінімальний страховий внесок – сума єдиного внеску, що визначається розрахунково, як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід). З 1 січня 2025 року мінімальний страховий внесок становить 1 760 грн (мінімальна заробітна плата 8 000 грн × 22% єдиний внесок).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює двадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок. З 1 січня 2025 року максимальний страховий внесок становить 35 200 грн (20 мінімальних заробітних плат 160 000 грн × 22% єдиний внесок).

Платниками єдиного внеску є: роботодавці; фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності; члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах; особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Сплата єдиного соціального внеску у розмірах не менше мінімального страхового внеску є запорукою зарахуванням періодів роботи до страхового стажу; отриманням допомоги по тимчасовій непрацездатності, страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та інших соціальних гарантій, передбачених законодавством.