Як відсутність сексу позначається на здоров’ї: сучасні реалії

Усім потрібні зміни та відпочинок. Невелика пауза в інтимному житті може принести тільки користь, але що робити, якщо вона з якихось причин затягнулася? Наскільки це шкідливо для організму, як переносять відсутність регулярного сексу чоловіка і жінки та чи є вихід із цієї ситуації – про це наша стаття.
Наслідки відсутності сексу у чоловіків
Тривале утримання від сексу може стати причиною наступних порушень у чоловіків:
- Хронічний стрес. Регулярний секс допомагає чоловікам підтримувати здоров’я та знижувати рівень стресу. При оргазмі виділяється гормон ендорфін, який покращує самопочуття та настрій, а також знімає біль та дискомфорт.
- Зниження ефективності роботи. Більшість чоловіків, які відчувають дефіцит сексу, стикаються з проблемами у професійній діяльності: вони стають більш дратівливими і нетерплячими, що знижує їхню продуктивність.
- Порушення сексуальної функції. Дослідження показують, що чоловіки старше 50 років, які тривалий час не мають сексуальних контактів, частіше страждають на еректильну дисфункцію та атрофію яєчок.
- Високий артеріальний тиск. Секс нормалізує артеріальний тиск і функцію серцево-судинної системи. Люди, які тривалий час не займаються сексом, мають більш високий артеріальний тиск порівняно з тими, хто займається сексом регулярно, що може спричинити небезпечні ускладнення.
- Ослаблена імунна система. Імунна система працює краще, коли тіло і розум відчувають себе задоволеними. Секс допомагає знизити стрес і підвищити опірність організму.
- Підвищений ризик захворювань передміхурової залози. Наслідки відсутності сексу у чоловіків можуть виражатися у порушеннях роботи простати. Часті еякуляції знижують ризик раку передміхурової залози порівняно з рідкісними еякуляціями. Низька частота еякуляцій також пов’язана зі збільшенням передміхурової залози. Таким чином, регулярний секс є ефективним заходом для зниження ризику захворювань передміхурової залози.
Наслідки відсутності сексу у жінок
Порушення, які виникають через низьку сексуальну активність у жінок, виражаються в наступному:
- Імунна система. Регулярний секс зміцнює імунну систему та допомагає організму боротися з хворобами, виділяючи ендорфіни. Це означає, що менш частий секс може призвести до частих захворювань, таких як застуда або грип.
- Здоров’я піхви. Секс після тривалої перерви може бути не комфортним. Жіночому тілу потрібно більше часу, щоб збудитися і виробити достатньо змащувача для нормального сексу. Регулярний секс чи мастурбація допомагають підтримувати здоров’я тканин піхви, покращуючи кровообіг.
- Менструальні болі. Багато хто вважає, що секс добре допомагає при менструальних спазмах. Підвищення рівня ендорфінів під час сексу, скорочення матки при оргазмі можуть зменшити спазми. Для цього необов’язково займатися сексом – мастурбація може мати такий самий ефект.
- Кардіоваскулярне здоров’я. Відсутність сексу впливає на здоров’я серцево-судинної системи. Крім того, що секс є джерелом фізичного навантаження, він допомагає підтримувати баланс естрогену і прогестерону, що може знизити ризик серцевих захворювань.
Ефективні способи подолання нестачі сексу
Тривала або тимчасова відсутність партнера, а також нестача сексу не повинні бути причиною порушень у вашому здоров’ї. Найбезпечніший і найефективніший спосіб, який до того ж допоможе вам вивчити власну сексуальність – використовувати секс-іграшки. Для самозадоволення можна використовувати:
- Вібратори. Величезна категорія іграшок, від традиційних реалістичних вібраторів до вібропуль та анальних стимуляторів. Якщо ви починаєте знайомство з секс-гаджетами, рекомендуємо звернути увагу на безконтактні стимулятори, наприклад, Satisfyer Penguin.
- Мастурбатори. Це іграшки для чоловіків. Також представлені великим асортиментом гаджетів, від ручних одно- та багаторазових до автоматичних пристроїв з вбудованим вібратором.
Цілком очевидно, що до сексу потрібно ставитися не тільки як до засобу для продовження роду, джерела задоволення і позитивних емоцій, але й як до засобу для підтримки в хорошому стані сексуального і здоров’я загалом. Крім того, відсутність сексу в сім’ї негативно впливає на психоемоційний стан її членів. Тому немає жодної причини, щоб тимчасово залишатися сексуально неактивним. Бережіть здоров’я!