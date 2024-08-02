Як відсутність сексу позначається на здоров’ї: сучасні реалії

Усім потрібні зміни та відпочинок. Невелика пауза в інтимному житті може принести тільки користь, але що робити, якщо вона з якихось причин затягнулася? Наскільки це шкідливо для організму, як переносять відсутність регулярного сексу чоловіка і жінки та чи є вихід із цієї ситуації – про це наша стаття.

Наслідки відсутності сексу у чоловіків

Тривале утримання від сексу може стати причиною наступних порушень у чоловіків:

Хронічний стрес. Регулярний секс допомагає чоловікам підтримувати здоров’я та знижувати рівень стресу. При оргазмі виділяється гормон ендорфін, який покращує самопочуття та настрій, а також знімає біль та дискомфорт.

Зниження ефективності роботи. Більшість чоловіків, які відчувають дефіцит сексу, стикаються з проблемами у професійній діяльності: вони стають більш дратівливими і нетерплячими, що знижує їхню продуктивність.

Порушення сексуальної функції. Дослідження показують, що чоловіки старше 50 років, які тривалий час не мають сексуальних контактів, частіше страждають на еректильну дисфункцію та атрофію яєчок.

Високий артеріальний тиск. Секс нормалізує артеріальний тиск і функцію серцево-судинної системи. Люди, які тривалий час не займаються сексом, мають більш високий артеріальний тиск порівняно з тими, хто займається сексом регулярно, що може спричинити небезпечні ускладнення.

Ослаблена імунна система. Імунна система працює краще, коли тіло і розум відчувають себе задоволеними. Секс допомагає знизити стрес і підвищити опірність організму.

Підвищений ризик захворювань передміхурової залози. Наслідки відсутності сексу у чоловіків можуть виражатися у порушеннях роботи простати. Часті еякуляції знижують ризик раку передміхурової залози порівняно з рідкісними еякуляціями. Низька частота еякуляцій також пов’язана зі збільшенням передміхурової залози. Таким чином, регулярний секс є ефективним заходом для зниження ризику захворювань передміхурової залози.

Наслідки відсутності сексу у жінок

Порушення, які виникають через низьку сексуальну активність у жінок, виражаються в наступному:

Імунна система. Регулярний секс зміцнює імунну систему та допомагає організму боротися з хворобами, виділяючи ендорфіни. Це означає, що менш частий секс може призвести до частих захворювань, таких як застуда або грип.

Здоров’я піхви. Секс після тривалої перерви може бути не комфортним. Жіночому тілу потрібно більше часу, щоб збудитися і виробити достатньо змащувача для нормального сексу. Регулярний секс чи мастурбація допомагають підтримувати здоров’я тканин піхви, покращуючи кровообіг.

Менструальні болі. Багато хто вважає, що секс добре допомагає при менструальних спазмах. Підвищення рівня ендорфінів під час сексу, скорочення матки при оргазмі можуть зменшити спазми. Для цього необов’язково займатися сексом – мастурбація може мати такий самий ефект.

Кардіоваскулярне здоров’я. Відсутність сексу впливає на здоров’я серцево-судинної системи. Крім того, що секс є джерелом фізичного навантаження, він допомагає підтримувати баланс естрогену і прогестерону, що може знизити ризик серцевих захворювань.

Ефективні способи подолання нестачі сексу

Тривала або тимчасова відсутність партнера, а також нестача сексу не повинні бути причиною порушень у вашому здоров’ї. Найбезпечніший і найефективніший спосіб, який до того ж допоможе вам вивчити власну сексуальність – використовувати секс-іграшки. Для самозадоволення можна використовувати:

Вібратори. Величезна категорія іграшок, від традиційних реалістичних вібраторів до вібропуль та анальних стимуляторів. Якщо ви починаєте знайомство з секс-гаджетами, рекомендуємо звернути увагу на безконтактні стимулятори, наприклад, Satisfyer Penguin.

Мастурбатори. Це іграшки для чоловіків. Також представлені великим асортиментом гаджетів, від ручних одно- та багаторазових до автоматичних пристроїв з вбудованим вібратором.

Цілком очевидно, що до сексу потрібно ставитися не тільки як до засобу для продовження роду, джерела задоволення і позитивних емоцій, але й як до засобу для підтримки в хорошому стані сексуального і здоров’я загалом. Крім того, відсутність сексу в сім’ї негативно впливає на психоемоційний стан її членів. Тому немає жодної причини, щоб тимчасово залишатися сексуально неактивним. Бережіть здоров’я!