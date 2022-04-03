Вступна кампанія-2022 відбуватиметься за спрощеною системою, але механізм незалежного оцінювання збережуть.

Абітурієнти на базі закладів загальної середньої освіти складатимуть тест з трьох предметів: української мови, математики та історії. По 20 запитань з кожного. Спрощена форма ЗНО орієнтовно відбудеться у липні, для участі потрібно буде зареєструватися. Про це розповідає начальниця освіти і науки Ольга Хома.

На Тернопільщині участь у тестуванні можуть брати також абітурієнти, які переїхали до нас з інших областей.

Реєстрація на ЗНО, тобто створення свого кабінету, відбуватиметься до 9 квітня.

Абітурієнти, які хочуть навчатися на платній формі, можуть не складати тест. Вони будуть писати мотиваційний лист, відповідно до якого їх прийматимуть.

Зазначимо, 24 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, відповідно до якого у 2022 році скасовують складання державної підсумкової атестації, ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.